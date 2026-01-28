Прокуратура проверяет столкновение поезда с автомобилем в Казани
Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия 28 января на переезде Лагерная — Новое Аракчино с участием Chery Tiggo
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения автомобиля с пассажирским поездом в Казани. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, 28 января 2026 года днем на железнодорожном переезде между станциями Лагерная и Новое Аракчино в Кировском районе города автомобиль Chery Tiggo сервиса каршеринга столкнулся с пассажирским электропоездом №7007, следовавшим по маршруту Казань — Канаш. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.
