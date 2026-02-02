Снегопад стал причиной ЧП в детском саду Татарстана

Фото: Артем Дергунов

В одном из детских садов Дрожжановского района Татарстана произошло обрушение крыши. Инцидент случился в выходной день, благодаря чему обошлось без пострадавших: 132 воспитанника в этот момент находились дома. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

О происшествии первым сообщил сторож, который занимался расчисткой территории после снегопада. Поначалу он подумал, что раздался грохот от упавшей снежной массы, однако выяснилось, что обрушилась сама кровля. Заведующая детским садом Елена Нурутдинова уточнила, что незадолго до ЧП сотрудники действительно проводили очистку крыши и прилегающей территории от снега.

После случившегося в районе экстренно собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. В результате обследования установлено: деформированы металлокровля и деревянные конструкции, однако железобетонные плиты потолка, стены и система отопления остались в исправном состоянии.

Примечательно, что учреждение с 90‑летней историей прошло капитальный ремонт и вновь открылось в августе 2024 года. На обновление было направлено 20 млн рублей, однако замена крыши в перечень работ не входила. Последний раз кровлю ремонтировали 15 лет назад.

Рената Валеева