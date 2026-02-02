В Татарстане в ДТП погиб двухмесячный ребенок
Автомобиль Renault столкнулся с полуприцепом, водитель которого остановился для очистки снега
На 947-м километре автодороги Москва — Уфа в Мамадышском районе произошло ДТП с участием автомобиля Renault, сообщила Госавтоинспекция Татарстана.
Водитель, 1994 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего допустил наезд на стоящий впереди полуприцеп. Водитель грузовика остановился для очистки автомобиля от снега.
В аварии погиб двухмесячный ребенок, находившийся в автомобиле Renault, он скончался на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП уточняются.
