В Татарстане в ДТП погиб двухмесячный ребенок

Автомобиль Renault столкнулся с полуприцепом, водитель которого остановился для очистки снега

На 947-м километре автодороги Москва — Уфа в Мамадышском районе произошло ДТП с участием автомобиля Renault, сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

Водитель, 1994 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего допустил наезд на стоящий впереди полуприцеп. Водитель грузовика остановился для очистки автомобиля от снега.

В аварии погиб двухмесячный ребенок, находившийся в автомобиле Renault, он скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП уточняются.



Ариана Ранцева