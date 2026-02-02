Новости происшествий

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане в ДТП погиб двухмесячный ребенок

11:28, 02.02.2026

Автомобиль Renault столкнулся с полуприцепом, водитель которого остановился для очистки снега

В Татарстане в ДТП погиб двухмесячный ребенок
Фото: предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

На 947-м километре автодороги Москва — Уфа в Мамадышском районе произошло ДТП с участием автомобиля Renault, сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

Водитель, 1994 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего допустил наезд на стоящий впереди полуприцеп. Водитель грузовика остановился для очистки автомобиля от снега.

В аварии погиб двухмесячный ребенок, находившийся в автомобиле Renault, он скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также