Сбой в системе Leonardo нарушил работу авиакомпаний
Продажа и возврат билетов временно недоступны, возможны изменения в расписании
В авиакомпаниях «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» зафиксирован массовый сбой в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»). Об этом сообщили перевозчики.
В связи с глобальным сбоем временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж, включая сайты авиакомпаний, контакт-центры и агентские сети.
Регистрация пассажиров в аэропортах осуществляется в ручном режиме. Авиакомпании также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
В настоящее время поставщик услуг принимает меры для восстановления штатной работы системы.
Как ранее писало «Реальное время», Nordwind запустил прямые рейсы из Казани в Стамбул.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».