Сбой в системе Leonardo нарушил работу авиакомпаний

Продажа и возврат билетов временно недоступны, возможны изменения в расписании

Фото: Мария Зверева

В авиакомпаниях «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» зафиксирован массовый сбой в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»). Об этом сообщили перевозчики.

В связи с глобальным сбоем временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж, включая сайты авиакомпаний, контакт-центры и агентские сети.

Регистрация пассажиров в аэропортах осуществляется в ручном режиме. Авиакомпании также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

В настоящее время поставщик услуг принимает меры для восстановления штатной работы системы.

Ариана Ранцева