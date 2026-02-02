В Оренбургской области потерпел крушение учебный самолет
Во время тренировочного полета под Орском разбился Diamond DA40, погибли три человека
В Оренбургской области произошла катастрофа учебного самолета. 2 февраля в районе Орска во время тренировочного полета потерпел крушение учебный самолет Diamond DA40 с регистрационным номером RA-02673, сообщила пресс-служба Росавиации.
На борту воздушного судна находились пилот-инструктор и два курсанта. Все находившиеся на борту погибли.
Самолет принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации (СПбГУ ГА).
Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. Расследование причин авиационного происшествия проведет Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского межрегионального территориального управления Росавиации.
На место катастрофы вылетают руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и ректор СПбГУ ГА Юрий Михальчевский.
