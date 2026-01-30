Татарстанских водителей предупредили об ограничениях на трассе до Ульяновска

Временные ограничения вступили в силу с 16:30

Фото: Максим Платонов

С 16:30 в связи с погодными и дорожными условиями на участках федеральных и региональных автодорог, проходящих по территории Ульяновской области, введены временные ограничения для движения грузовых автомобилей и автобусов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Ранее «Реальное время» писало, что РСЧС предупредила о метели и гололеде в Татарстане.

Ариана Ранцева