Новости происшествий

17:18 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Татарстанских водителей предупредили об ограничениях на трассе до Ульяновска

16:59, 30.01.2026

Временные ограничения вступили в силу с 16:30

Татарстанских водителей предупредили об ограничениях на трассе до Ульяновска
Фото: Максим Платонов

С 16:30 в связи с погодными и дорожными условиями на участках федеральных и региональных автодорог, проходящих по территории Ульяновской области, введены временные ограничения для движения грузовых автомобилей и автобусов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Ранее «Реальное время» писало, что РСЧС предупредила о метели и гололеде в Татарстане.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также