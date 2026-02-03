Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии №16 в Уфе
Подросток задержан, ситуация находится под контролем МВД по Башкортостану
Сегодня утром в уфимской гимназии №16 девятиклассник открыл стрельбу из пластикового пневматического автомата и взорвал петарду. Пострадавших нет, сообщает глава Башкортостана.
О происшествии около 11:00 в дежурную часть УМВД по г. Уфе поступило сообщение, на место сразу прибыли полиция, Росгвардия и экстренные службы. Министр внутренних дел по Республике Башкортостан Александр Воронежский лично проконтролировал действия правоохранителей.
Подросток был задержан патрульно-постовой службой совместно с сотрудниками Росгвардии. Выясняются обстоятельства инцидента.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».