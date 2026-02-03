Новости происшествий

Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии №16 в Уфе

10:02, 03.02.2026

Подросток задержан, ситуация находится под контролем МВД по Башкортостану

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Сегодня утром в уфимской гимназии №16 девятиклассник открыл стрельбу из пластикового пневматического автомата и взорвал петарду. Пострадавших нет, сообщает глава Башкортостана.

О происшествии около 11:00 в дежурную часть УМВД по г. Уфе поступило сообщение, на место сразу прибыли полиция, Росгвардия и экстренные службы. Министр внутренних дел по Республике Башкортостан Александр Воронежский лично проконтролировал действия правоохранителей.

Подросток был задержан патрульно-постовой службой совместно с сотрудниками Росгвардии. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ариана Ранцева

Происшествия Башкортостан

