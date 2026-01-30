Новости происшествий

Умерла актриса Кэтрин О’Хара, сыгравшая маму Кевина в «Один дома»

21:38, 30.01.2026

Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года, причины смерти не сообщаются

Фото: скриншот из фильма «Один дома»

Актриса Кэтрин О’Хара, известная по роли матери Кевина в фильме «Один дома», умерла в возрасте 71 года, сообщает RT со ссылкой на TMZ.

Причина смерти пока не уточняется. О’Хара прославилась благодаря многочисленным работам в кино и на телевидении. В ее фильмографии — комедии «Шиттс Крик», «Битлджус» и другие проекты, а также озвучка мультфильмов. Актриса долгие годы снималась в фильмах и сериалах, озвучивала анимацию и участвовала в телевизионных проектах.

