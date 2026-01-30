Умерла актриса Кэтрин О’Хара, сыгравшая маму Кевина в «Один дома»
Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года, причины смерти не сообщаются
Актриса Кэтрин О’Хара, известная по роли матери Кевина в фильме «Один дома», умерла в возрасте 71 года, сообщает RT со ссылкой на TMZ.
Причина смерти пока не уточняется. О’Хара прославилась благодаря многочисленным работам в кино и на телевидении. В ее фильмографии — комедии «Шиттс Крик», «Битлджус» и другие проекты, а также озвучка мультфильмов. Актриса долгие годы снималась в фильмах и сериалах, озвучивала анимацию и участвовала в телевизионных проектах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».