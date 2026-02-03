Новости происшествий

16:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Уфе возбуждены уголовные дела после стрельбы в школе

10:16, 03.02.2026

Задержан молодой человек, проводится комплекс следственных действий, возбуждено дело о халатности

В Уфе возбуждены уголовные дела после стрельбы в школе
Фото: Динар Фатыхов

В Уфе возбуждено несколько уголовных дел по факту инцидента в общеобразовательном учреждении, где ранее произошла стрельба. Об этом сообщили СК России по Башкортостану в своем телеграм-канале.

На место происшествия выехали руководство следственного управления, следователи и криминалисты Следственного комитета России по Башкортостану. Задержан молодой человек, причастный к инциденту. Среди возбужденных дел есть и уголовное дело о халатности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Башкортостан

Новости партнеров

Читайте также