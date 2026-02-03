В Уфе возбуждены уголовные дела после стрельбы в школе

Задержан молодой человек, проводится комплекс следственных действий, возбуждено дело о халатности

Фото: Динар Фатыхов

В Уфе возбуждено несколько уголовных дел по факту инцидента в общеобразовательном учреждении, где ранее произошла стрельба. Об этом сообщили СК России по Башкортостану в своем телеграм-канале.

На место происшествия выехали руководство следственного управления, следователи и криминалисты Следственного комитета России по Башкортостану. Задержан молодой человек, причастный к инциденту. Среди возбужденных дел есть и уголовное дело о халатности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.



Ариана Ранцева