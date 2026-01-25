Умер музыкант Юрий Рыманов

Артист, выступавший в ансамбле «Лейся, песня» и группе «Любэ», скончался на 70-м году жизни

Музыкант Юрий Рыманов, выступавший в последние годы в ансамбле «Лейся, песня» и ранее игравший в группе «Любэ», умер на 70-м году жизни. Об этом сообщается на странице ВИА «Лейся, песня» в социальной сети «ВКонтакте», пишет ТАСС.

В коллективе сообщили о смерти артиста, отметив его вклад в работу ансамбля и профессиональные качества. В публикации Рыманова назвали выдающимся гитаристом и подчеркнули его вокальные данные, а также влияние на звучание коллектива.

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово, расположенном на территории нынешней Нижегородской области. В 1977 году он выступал вместе с Владимиром Высоцким в составе ВИА «Шестеро молодых».

С 1998 по 2008 год Рыманов был гитаристом группы «Любэ». В последние годы он работал в ансамбле «Лейся, песня».





Ариана Ранцева