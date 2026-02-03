В Казани образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП на перекрестке
Два автомобиля и автобус в результате ДТП полностью перекрыли дорогу
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на Сибирском тракте в направлении центра Казани.
Авария случилась на остановке общественного транспорта «2-й переезд», где столкнулись два легковых автомобиля и автобус. В результате происшествия движение по всем трем полосам дороги оказалось полностью заблокированным.
Транспортный коллапс привел к образованию затора протяженностью 5 километров. Водителям пришлось искать альтернативные пути объезда через трамвайные пути.
По предварительной информации, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. На месте работают сотрудники экстренных служб, проводится выяснение всех обстоятельств аварии.
Движение транспорта в районе ДТП существенно затруднено, автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты следования.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».