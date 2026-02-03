В Казани образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП на перекрестке

Два автомобиля и автобус в результате ДТП полностью перекрыли дорогу

Фото: Инна Серова

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на Сибирском тракте в направлении центра Казани.

Авария случилась на остановке общественного транспорта «2-й переезд», где столкнулись два легковых автомобиля и автобус. В результате происшествия движение по всем трем полосам дороги оказалось полностью заблокированным.

Транспортный коллапс привел к образованию затора протяженностью 5 километров. Водителям пришлось искать альтернативные пути объезда через трамвайные пути.

По предварительной информации, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. На месте работают сотрудники экстренных служб, проводится выяснение всех обстоятельств аварии.

Движение транспорта в районе ДТП существенно затруднено, автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты следования.

Инна Серова