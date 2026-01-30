РСЧС предупредила о метели и гололеде в Татарстане
Ночью и днем 31 января в республике и Казани ожидается ухудшение видимости до 500–1000 метров
Экстренная служба РСЧС предупредила о неблагоприятных погодных условиях в Татарстане и Казани. По данным ведомства, ночью и днем 31 января 2026 года в регионе ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров и менее.
Прогнозируются сильный снег и мокрый снег, гололед, а также снежные заносы на дорогах. Местами возможна сильная гололедица.
Жителей региона просят учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.
Ранее «Реальное время» писало, что трассу Алексеевское — Альметьевск вновь закрыли для грузового транспорта.
