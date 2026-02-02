После ЧП в нижнекамской школе уволились глава управления образования и директор лицея

Оба руководителя сделали это по собственному желанию

В Нижнекамске произошли кадровые изменения в системе образования после инцидента в многопрофильном лицее №37, где 13-летний ученик напал на сотрудницу школы.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Нижнекамского района, свои должности покинули начальник управления образования Айдар Гарифуллин и директор образовательного учреждения Динара Котляр. Оба руководителя подали заявления об увольнении по собственному желанию.

Напомним, что трагический случай произошел 22 января. Подросток пронес в школу холодное оружие и петарды, нанес травму сотруднице учреждения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в рамках проверки безопасности образовательных учреждений специалисты оценивают работу систем видеонаблюдения, эффективность пропускного режима и квалификацию охранного персонала. При этом контракт с ЧОП «Империя», обеспечивающим охрану лицея, остается в силе.

Администрация города проводит комплексную проверку систем безопасности во всех образовательных учреждениях Нижнекамска. По результатам инспекции планируется разработать дополнительные рекомендации по повышению защищенности школ.

Дмитрий Зайцев