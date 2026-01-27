Новости происшествий

В Казани на две недели ограничат движение по улице Баумана из-за фестиваля «Крутой спуск — Ак Кар»

21:12, 27.01.2026

Ограничения введут с 18:00 27 января до 18:00 8 февраля из-за урбан-фестиваля

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на две недели будет частично ограничено движение транспорта по улице Баумана в связи с подготовкой и проведением урбан-фестиваля «Крутой спуск — Ак Кар». Об этом сообщает мэрия Казани.

Ограничения будут действовать с 18:00 27 января до 18:00 8 февраля. Движение будет частично перекрыто на участке улицы Баумана от улицы Профсоюзной до Безымянного спуска в обоих направлениях.

