История за рубль: в Татарстане с 2023 года продали почти 20 ОКН за символическую цену

В Бугульме продали первый объект по льготной стоимости

Фото: скриншот телеграм-канала Дамира Фаттахова

Вслед за остальными районами Татарстана и Казанью программу по сохранению и восстановлению исторических объектов, по которой их изначальная стоимость составляет 1 рубль, запустили и в Бугульме — первым с молотка за один рубль ушел дом Воловского начала XX века. Теперь новоиспеченный владелец обязан восстановить здание по всем требованиям к сохранению объекта культурного наследия в кратчайшие сроки. В целом программа приобретает популярность — только за два месяца на продажу выставили 26 памятников. Всего с 2023 года реализовали почти 20 ОКН. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Первенец» Бугульмы

Власти Татарстана расширили программу по сохранению и восстановлению исторических объектов — теперь очередь дошла до Бугульмы. Первым по специальным условиям в городе восстановят дом Воловского, сообщил глава района Дамир Фаттахов.

Суть программы заключается в продаже исторических объектов за 1 рубль — в торгах могут принять участие все желающие. После покупки новый собственник обязуется восстановить здание с соблюдением всех правил и требований по работе с ОКН.

Первым по специальным условиям в городе восстановят дом Воловского. скриншот телеграм-канала Дамира Фаттахова

Первым в Бугульме в рамках программы восстановят дом Воловского, который недавно нашел нового собственника. Это здание — образец жилой архитектуры начала XX века с элементами стиля модерн.

— Пока объект находится в неудовлетворительном состоянии, но собственник планирует здесь создание современного офисного пространства, с сохранением всех его архитектурных особенностей. Будем внимательно следить за процессом и обязательно расскажем вам обо всех новостях, — написал Фаттахов в своем телеграм-канале.

Более того, в течение недели исполком района заключит контракты еще с четырьмя инвесторами, которые начнут работу в рамках программы.

В реестре — 56 объектов Татарстана

Механизм продажи объектов культурного наследия за один рубль функционирует в Татарстане с 2023 года — за это время удалось реализовать 19 ОКН в Казани, Елабуге, Чистополе, а теперь — и в Бугульме.

С 2024 года сведения о продаваемых объектах также размещены на платформе «Наследие.Дом.РФ». Только за два месяца в список после инвентаризации включили 26 памятников Татарстана — их число увеличилось с 30 до 56.

С 2024 года сведения о продаваемых объектах также размещены на платформе «Наследие.Дом.РФ». скриншот с сайта «Наследие.Дом.РФ»

В настоящее время ведутся торги в отношении 16 объектов, расположенных в Чистополе и Бугульме. Еще 27 объектов подготавливают к торгам.

Как «Реальному времени» пояснил председатель Комитета по охране ОКН Иван Гущин, механизм обязует нового собственника восстановить объект в течение пяти лет. Он должен не просто отреставрировать здание, но и приспособить его к современному использованию. На месте исторических объектов могут появиться рестораны, кафе, гостиницы или офисные пространства.

— Если правообладатель не исполнит обязательства по сохранению в течение пяти лет, этот объект придется изымать через суд, — сказал Иван Гущин.

«Очередь из инвесторов не стоит»

По словам Гущина, такой механизм является практически единственной возможностью восстановить объекты и не дать им разрушаться.

— Государство сегодня не в состоянии все отреставрировать за бюджетный счет. Этот механизм позволяет привлекать частные инвестиции в сферу, где финансирование традиционно недостаточное, — сказал он.

По словам Гущина, такой механизм является практически единственной возможностью восстановить объекты и не дать им разрушаться. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Стоимость реставрационных работ превышает 200 тыс. рублей за квадратный метр, а содержание объектов требует постоянных вложений. При этом многие памятники архитектуры годами стояли бесхозными, не принося ни экономической, ни культурной пользы.

Председатель комитета обратил внимание, что такая практика — «не просто эффективный механизм, а назревшая необходимость». При этом интерес к таким проектам со стороны инвесторов остается недостаточным:

— Я всегда говорю, что очередь не стоит. Это сложная работа, к каждому нужен индивидуальный подход. Как правило, потенциальный инвестор сначала обращается в комитет, муниципалитеты и расспрашивает, как работать с конкретным объектом.