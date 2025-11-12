Сян Бо: «Объем экономики Китая по итогам года ожидается на уровне 140 трлн юаней»

Генконсул КНР в Казани — о новой пятилетней программе народнохозяйственного и социального развития Китая

В Китае готовятся к разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития государства. В период «четырнадцатой пятилетки» (2021—2025 годы) объем экономики КНР последовательно превысил отметки в 110, 120 и 130 трлн юаней. В первые три квартала 2025-го рост составил 5,2% в годовом выражении, а по итогам года ожидается достижение уровня около 140 трлн юаней, сообщил Генконсул Китая в Казани господин Сян Бо. В авторской колонке для «Реального времени» он рассказывает об основных целях новой пятилетки (2026—2030 годы), которая станет ключевым этапом развития Поднебесной.

Навстречу «пятнадцатой пятилетке»

Недавно в Пекине успешно прошел четвертый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая двадцатого созыва, на котором были рассмотрены и приняты «Предложения ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития». Этот пленум имеет знаковое значение в процессе китайской модернизации. Он не только определил направление развития Китая на ближайшие пять лет, но и принес всему миру новые возможности для развития.

Научная разработка и последовательная реализация пятилетних программ являются важным методом государственного управления Коммунистической партии Китая и значительным политическим преимуществом социализма с китайской спецификой. С 1953 по 2025 год Китай разработал и реализовал 14 пятилетних программ, сквозной темой которых было построение Китая в современное социалистическое государство.

Китай придерживается последовательного выполнения намеченного плана, работая непрерывно из поколения в поколение, и за несколько десятилетий прошел путь индустриализации, на который у развитых западных стран ушли сотни лет, создав два чуда: быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность.

Продолжение продвижения китайской модернизации

В период «четырнадцатой пятилетки» (2021—2025 гг.) объем экономики Китая последовательно превысил отметки в 110, 120 и 130 триллионов юаней, в первые три квартала этого года рост составил 5,2% в годовом выражении, а по итогам года ожидается достижение уровня около 140 триллионов юаней.

Прорывные достижения были сделаны в таких новых отраслях, как искусственный интеллект, квантовые технологии, биомедицина и новая энергетика, и Китай превращается из глобального производственного центра в глобальный инновационный центр. Качество жизни населения значительно повысилось, была создана крупнейшая в мире система образования, социального обеспечения, а также медицинского обслуживания и здравоохранения.

Придерживаясь политики высокоуровневой открытости, Китай снизил средний уровень таможенных пошлин до 7,3%, совместно с более чем 150 странами и 30 международными организациями высококачественно строит «Один пояс — один путь».

Вклад Китая в рост мировой экономики сохраняется на уровне около 30%, и Китай всегда остается двигателем и полюсом роста глобального экономического развития.

Период «пятнадцатой пятилетки» (2026—2030 гг.) станет ключевым этапом для Китая в закладке прочного фундамента и приложении всесторонних усилий для основного осуществления социалистической модернизации.

На данном пленуме были предложены основные цели экономического и социального развития на период «пятнадцатой пятилетки»: достижение значительных результатов в высококачественном развитии, существенное повышение уровня независимости и самообеспеченности в науке и технологиях, достижение новых прорывов в углублении всесторонних реформ, значительное повышение уровня цивилизованности общества, постоянное улучшение качества жизни населения, новые значительные успехи в строительстве прекрасного Китая, а также укрепление национальной безопасности.

«Решимость Китая расширять высокоуровневую открытость не изменится»

На этой основе после еще пяти лет усилий, к 2035 году, планируется достичь уровня ВВП на душу населения, сопоставимого с уровнем среднеразвитых стран, и в основном осуществить социалистическую модернизацию.

«Пятнадцатая пятилетка» привнесет больше определенности в экономическое и социальное развитие Китая на предстоящий период. Это можно суммировать в двух аспектах: во-первых, определенность развития.

Китай будет придерживаться курса на экономическое строительство как центральную задачу, сосредоточив усилия на продвижении высококачественного развития, и внесет новый важный вклад в рост глобальной экономики.

Во-вторых, определенность открытости. Китай будет неуклонно продвигать высокоуровневую открытость, стабильно расширять институциональную открытость, продвигать комплексное пилотное демонстрационное строительство по расширению открытости сферы услуг.

Китайская сторона готова делиться с российской возможностями развития

Недавно успешно прошедшая в Шанхае VIII Китайская международная выставка импортных товаров, в которой приняли участие 155 стран, регионов и международных организаций, включая 4 108 зарубежных предприятий, среди которых 290 компаний из списка 500 крупнейших предприятий мира, вновь продемонстрировала миру, что решимость Китая расширять высокоуровневую открытость не изменится, как и решимость делиться возможностями развития с миром.

Китай и Россия являются добрыми соседями и надежными партнерами, доверяющими друг другу, и отношения между двумя странами уверенно развиваются вперед в условиях бурной внешней среды.

С начала этого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Путин встречались дважды, давая новые стратегические ориентиры для развития китайско-российских отношений.

Несколько дней назад в китайском городе Ханчжоу успешно прошла 30-я регулярная встреча премьеров Китая и России, в ходе которой был всесторонне определен план двустороннего сотрудничества в различных сферах. Межрегиональное сотрудничество между Китаем и Россией в формате «Янцзы — Волга» эффективно функционирует, способствуя углубленному развитию сотрудничества между регионами двух стран.

Китайская сторона готова совместно с российской стороной делиться возможностями развития, содействовать сопряжению 15-й пятилетней программы Китая со стратегией социально-экономического развития России, помогая Китаю и России продолжать рука об руку продвигаться вперед по пути модернизации.