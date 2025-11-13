Дом Якуба Козлова в Казани признали выявленным объектом культурного наследия

Станет ли это первым шагом к возрождению единственного исторического жилого дома Ново-Татарской слободы?

Дом Якуба Козлова. Фото: Радиф Кашапов

Дом Якуба Козлова, единственный исторический наполовину деревянный жилой дом в Ново-Татарской слободе Казани, внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующее решение приняли в Комитете РТ по охране ОКН. Останется ли он строчкой в списке ОКН, ветшающим памятником старины на Большом Казанском кольце или станет символом обновления слободы?

«Это единственный деревянный дом в Яңа бистә»

Письма с просьбой включить дом Якуба Козлова в реестр выявленных объектов культурного наследия направлял татарстанский программист, популяризатор краеведения Илья Евлампиев. В результате 7 ноября 2025 года Комитет РТ по охране ОКН после комплексного изучения и работ по установлению историко-культурной ценности этого объекта принял решение о включении дома на улице Меховщиков, 78 в реестр.

— Это единственный деревянный дом в Яңа бистә, единственный, что остался, — объяснил причину своего беспокойства краевед Илья Евлампиев.

Действительно, в Ново-Татарской слободе, чтобы пересчитать памятники архитектуры, хватит пальцев рук.

На другой стороне от улицы Меховщиков растет Новая Портовая. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Возникшая в 1749 году Ново-Татарская слобода была промышленным центром Казани — здесь мелкие производства соседствовали с крупными. Поэтому в 1928 году и появилась 1-я Казанская меховая фабрика — были и кадры, и рабочие пространства.

До этого здесь умножали капитал Галикеев, Утямышевы, Губайдуллины, работали медресе, включая «Амирханию» во главе с отцом писателя Фатиха Амирхана. Здесь выросли преподаватели татарского языка в гимназиях и университетах Хальфины, поэт Мухаммад-Садыйк Иманкулый, заместитель председателя Центрального духовного управления мусульман Кашшаф Тарджемани и другие.

Дом подробно можно разглядеть осенью. В советское время здесь работала школа. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

На всю слободу — шесть исторических объектов

Сейчас основа исторического наследия слободы — три мечети, расположенные между хрущевками, «шуваловками», аквапарком и фабричными постройками, которые — в теории — можно объявить исторически ценными градоформирующими объектами (ИЦГФО), некоторым из них более 100 лет, что не видно под вентфасадами.

В «Иске-Таш» реставрация завершилась в декабре 2024 года, а теперь планируется благоустройство прилегающей территории. Есть еще «Розовая мечеть», в которой теперь обитает открывшееся первым в постсоветское время медресе имени 1000-летия принятия ислама. Наконец, «Ново-Слободская», она же «Урта-Таш», долгое время стоявшая без минарета, но в результате возрожденная в конце прошлого года.

Цеха на Меховщиков явно пустуют. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Нерелигиозным объектам в Ново-Татарке уделяется меньше внимания. Дом общества «Мазутъ» на Меховщиков, 2, законсервированный силами волонтеров в январе 2021 года, осенью 2024-го председатель совета директоров Казанского жирового комбината Дмитрий Самаренкин передал под культурный центр чувашской общины.

Ветшает и зияет окнами дом на Зайцева, 4, который относят к постройкам медресе «Амирхания». Наполовину снесен дом у завода «Точмаш» — часть Дома культуры имени Калинина, который с 2017 года значится в реестре исторически ценных градоформирующих объектов.

Но все эти здания не гражданские. Единственный жилой дом, принадлежавший конкретному купцу, не снесенный в 1930—1940-х и даже застойные годы, когда появились последние цеха меховой фабрики, а также возникли пустоши вокруг них, — это дом Якуба Козлова.

Исторический вид дома Якуба Козлова. Реальное время / realnoevremya.ru

В слободе его называли Кәҗә Якубы, у него был свой кожевенно–сафьяновый завод и 32 рабочих. Деньги Козлов, в частности, отдавал медресе при «Розовой мечети». А когда в его доме разместили школу, она получила название «Кәҗә мәктәбе». За домом находилось кожевенное производство Луи Зальма.

Полукаменное здание на Меховщиков, 78 сейчас полузакрыто сайдингом и заперто на ключ. По нашим данным, оно принадлежало ДОСААФ. Сейчас дом явно не эксплуатируется — выбита часть окон. Впрочем, высокие заборы защищают его достаточно надежно. С включением в реестр ОКН за его судьбу можно меньше беспокоиться.

Кызыл Татарстан в 1933 году, слева сверху — мечеть «Урта-Таш». Реальное время / realnoevremya.ru

Визит-центр или учебный корпус медресе?

Вопрос в другом — во что может превратиться этот дом. К примеру, по плану исполкома Казани от 2021 года, предполагающему создание на месте промзоны у Казанского речпорта новых микрорайонов (так называемой Новой Портовой), дом был «предусмотрен к переносу в границах проекта планировки территории».

— Возможно, туда бы могла вернуться образовательная или просветительская функция с учетом того, что долгие годы в этом здании находилась школа, — отмечает и. о. гендиректора Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов.

Краевед Марсель Фаттахов считает, что в районе Меховщиков проглядывает облик арт-кластера, включая две мечети, пожарную каланчу, дом «Мазута» и дом Якуба Козлова:

— Здесь можно было создать на границе «старой» слободы туристический кластер. Дом Козлова мог бы стать, например, визит-центром слободы. Или отдать его под учебный корпус или исламский культурный центр. Мы обсуждали идеи обновления района еще в 2020-м, предлагали целую серию музеев, ремесленных центров, жилых домов, когда власти сказали, что подобные проекты экономически не выгодны, что здесь нужна плотность населения.

Очевидно, что скоро плотность населения в районе старого порта будет достаточной и к этому разговору можно будет вернуться. Поможет и обсуждение проекта благоустройства третьей очереди набережной озера Нижний Кабан. Один из постоянно проговариваемых тезисов — обустройство прогулочной улицы через Фаткуллина к Волге. В Ново-Татарской слободе эта дорога продолжается улицей Кызыл Татарстан, в районе которой и расположены практически все памятники архитектуры.