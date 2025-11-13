Дом Якуба Козлова в Казани признали выявленным объектом культурного наследия
Станет ли это первым шагом к возрождению единственного исторического жилого дома Ново-Татарской слободы?
Дом Якуба Козлова, единственный исторический наполовину деревянный жилой дом в Ново-Татарской слободе Казани, внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующее решение приняли в Комитете РТ по охране ОКН. Останется ли он строчкой в списке ОКН, ветшающим памятником старины на Большом Казанском кольце или станет символом обновления слободы?
«Это единственный деревянный дом в Яңа бистә»
Письма с просьбой включить дом Якуба Козлова в реестр выявленных объектов культурного наследия направлял татарстанский программист, популяризатор краеведения Илья Евлампиев. В результате 7 ноября 2025 года Комитет РТ по охране ОКН после комплексного изучения и работ по установлению историко-культурной ценности этого объекта принял решение о включении дома на улице Меховщиков, 78 в реестр.
Действительно, в Ново-Татарской слободе, чтобы пересчитать памятники архитектуры, хватит пальцев рук.
Возникшая в 1749 году Ново-Татарская слобода была промышленным центром Казани — здесь мелкие производства соседствовали с крупными. Поэтому в 1928 году и появилась 1-я Казанская меховая фабрика — были и кадры, и рабочие пространства.
До этого здесь умножали капитал Галикеев, Утямышевы, Губайдуллины, работали медресе, включая «Амирханию» во главе с отцом писателя Фатиха Амирхана. Здесь выросли преподаватели татарского языка в гимназиях и университетах Хальфины, поэт Мухаммад-Садыйк Иманкулый, заместитель председателя Центрального духовного управления мусульман Кашшаф Тарджемани и другие.
На всю слободу — шесть исторических объектов
Сейчас основа исторического наследия слободы — три мечети, расположенные между хрущевками, «шуваловками», аквапарком и фабричными постройками, которые — в теории — можно объявить исторически ценными градоформирующими объектами (ИЦГФО), некоторым из них более 100 лет, что не видно под вентфасадами.
В «Иске-Таш» реставрация завершилась в декабре 2024 года, а теперь планируется благоустройство прилегающей территории. Есть еще «Розовая мечеть», в которой теперь обитает открывшееся первым в постсоветское время медресе имени 1000-летия принятия ислама. Наконец, «Ново-Слободская», она же «Урта-Таш», долгое время стоявшая без минарета, но в результате возрожденная в конце прошлого года.
Нерелигиозным объектам в Ново-Татарке уделяется меньше внимания. Дом общества «Мазутъ» на Меховщиков, 2, законсервированный силами волонтеров в январе 2021 года, осенью 2024-го председатель совета директоров Казанского жирового комбината Дмитрий Самаренкин передал под культурный центр чувашской общины.
Ветшает и зияет окнами дом на Зайцева, 4, который относят к постройкам медресе «Амирхания». Наполовину снесен дом у завода «Точмаш» — часть Дома культуры имени Калинина, который с 2017 года значится в реестре исторически ценных градоформирующих объектов.
Но все эти здания не гражданские. Единственный жилой дом, принадлежавший конкретному купцу, не снесенный в 1930—1940-х и даже застойные годы, когда появились последние цеха меховой фабрики, а также возникли пустоши вокруг них, — это дом Якуба Козлова.
В слободе его называли Кәҗә Якубы, у него был свой кожевенно–сафьяновый завод и 32 рабочих. Деньги Козлов, в частности, отдавал медресе при «Розовой мечети». А когда в его доме разместили школу, она получила название «Кәҗә мәктәбе». За домом находилось кожевенное производство Луи Зальма.
Полукаменное здание на Меховщиков, 78 сейчас полузакрыто сайдингом и заперто на ключ. По нашим данным, оно принадлежало ДОСААФ. Сейчас дом явно не эксплуатируется — выбита часть окон. Впрочем, высокие заборы защищают его достаточно надежно. С включением в реестр ОКН за его судьбу можно меньше беспокоиться.
Визит-центр или учебный корпус медресе?
Вопрос в другом — во что может превратиться этот дом. К примеру, по плану исполкома Казани от 2021 года, предполагающему создание на месте промзоны у Казанского речпорта новых микрорайонов (так называемой Новой Портовой), дом был «предусмотрен к переносу в границах проекта планировки территории».
— Возможно, туда бы могла вернуться образовательная или просветительская функция с учетом того, что долгие годы в этом здании находилась школа, — отмечает и. о. гендиректора Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов.
Краевед Марсель Фаттахов считает, что в районе Меховщиков проглядывает облик арт-кластера, включая две мечети, пожарную каланчу, дом «Мазута» и дом Якуба Козлова:
Очевидно, что скоро плотность населения в районе старого порта будет достаточной и к этому разговору можно будет вернуться. Поможет и обсуждение проекта благоустройства третьей очереди набережной озера Нижний Кабан. Один из постоянно проговариваемых тезисов — обустройство прогулочной улицы через Фаткуллина к Волге. В Ново-Татарской слободе эта дорога продолжается улицей Кызыл Татарстан, в районе которой и расположены практически все памятники архитектуры.
