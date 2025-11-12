В Татарстане началась прокурорская проверка обеспечения граждан лекарствами

Соблюдение законодательства в этой сфере поручила проверить Генпрокуратура России

В ряде регионов России, включая Татарстан, стартовали комплексные прокурорские проверки лекарственного обеспечения граждан. Поводом послужили нашумевшие сообщения о перебоях с препаратами для пациентов с болезнями почек в указанных субъектах страны. Какие медикаменты население не может достать, что послужило причиной и почему в региональных минздравах опровергают нехватку лекарств, выясняло «Реальное время».

В Татарстане стартовала прокурорская проверка

Генпрокуратура дала поручение проверить закупки препаратов от заболеваний почек в 10 регионах России, включая Татарстан. Поводом послужили жалобы о ненадлежащем лекарственном обеспечении пациентов в этих субъектах.

— Прокурорам Башкортостана, Дагестана, Татарстана, а также Кировской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областей и Санкт-Петербурга даны поручения о проведении надзорных мероприятий, в ходе которых будет дана оценка действиям региональных органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения по предоставлению гражданам жизненно необходимых лекарств, — заявили в ведомстве.

Кроме того, прокуроры с привлечением федеральных Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора проверят объемы производства и оборот в стране лекарств для пациентов с нефрологическими заболеваниями. В Генпрокуратуре сообщили, что «по каждому факту выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования», а результаты надзорных мероприятий контролируются ведомством.

В ходе комплексных проверок региональным прокурорам предстоит изучить исполнение законодательства при закупках жизненно важных медикаментов для граждан. Как выяснило «Реальное время», в Прокуратуре Татарстана уже приступили к этой работе.

— Прокуратурой с привлечением специалистов Росздравнадзора проводится проверка по данному факту. В настоящее время проверочные мероприятия не завершены, — сообщили в ведомстве.

«Вполне реально, что ситуация будет только ухудшаться»

Ранее о проблеме несвоевременного лекарственного обеспечения пациентов с болезнями почек в 10 регионах страны сообщили «Известия». О перебоях с медикаментами рассказали больные и представители региональных отделений пациентской организации «Нефро-Лига». По данным издания, нехватку препаратов зафиксировали в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Омской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях.

В списке недостающих лекарств упоминаются такие препараты, как «Парсабив», «Эральфон», «Мирцер», «Кетостерил», «Калимейт» и «Земплар». Например, первый из них назначают находящимся на гемодиализе пациентам с хронической болезнью почек при проблемах с эндокринной системой. Как сообщила «Реальному времени» председатель правления «Нефро-Лиги» Галина Горецкая, на самом деле перебои с этими медикаментами охватывают не только упомянутые субъекты страны:

— Да, конечно, во многих регионах есть эти проблемы, просто не все предоставили информацию — отвечали представители организации за ситуацию у себя в регионах. Даже если не касаться конкретного региона, могу сказать, что перебои возникают. Тем более сейчас конец года, и вполне реально, что ситуация будет только ухудшаться, — предупредила она.

По ее словам, дефицит препаратов может случиться в любое время, но чаще всего пациенты сталкиваются с ним в конце года. «Мы, естественно, занимаемся вопросами по нашему заболеванию, но я знаю, что у диабетиков тоже есть перебои с препаратами. Причем это не зависит от производителей. Это, скорее всего, связано с проблемами планирования», считает Горецкая.

«Проблема остро стоит в диализных центрах»

Сейчас на портале «Народный контроль», куда обычно татарстанцы жалуются на невозможность получить то или иное льготное лекарство, зарегистрировано несколько обращений и почти все от диабетиков.

— Ежемесячно повторяется проблема получения лекарственного препарата «Форсига», выдаваемого по льготным рецептам, — посетовал 29 октября житель Альметьевска Игорь Н.

Через несколько дней ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ» ответила мужчине: «лекарственный препарат на ноябрь Вы получили своевременно 31.10.2025». Ранее, 27 октября, челнинец Алексей П. жаловался, что второй месяц не может получить льготные лекарства для лечения диабета: «Медформин» и «Джардинс»: «В поликлинике не выписывают рецепт из-за отсутствия лекарств в аптеке». Ему сообщили, что медучреждение изыскало возможность в обеспечении льготника указанными препаратами «путем перераспределения в аптечной сети» и теперь их можно выписать.

Есть еще несколько обращений от татарстанцев о проблемах получить такие лекарства, как «Ультибро», «Лозартан», «Инсулин Туджео», «Ривароксабан» (Ксарелто), «Дапаглифлозин», «Эйлеа», «Юперио» и другие. О перебоях с препаратами для лечения почек на портале жалоб за последние месяцы нет, но в местной пациентской организации подтверждают дефицит лекарств.

— Да, все верно, в некоторых районах Татарстана есть такая проблема. В том числе она остро стоит в диализных центрах, — сообщил «Реальному времени» руководитель татарстанского отделения «Нефро-Лига» Александр Сабаев.

«По любым лекарствам могут возникать такие случаи»

Между тем в министерствах здравоохранения вышеназванных регионов опровергают информацию о нехватке лекарств для пациентов с заболеваниями почек. Например, в башкортостанском Минздраве заявили, что все медикаменты направляют в пункты выдачи лекарств строго по количеству заявок. В татарстанском министерстве дали схожий ответ:

— Информацию о перебоях с лекарственными средствами для пациентов с заболеваниями почек не подтверждаем. Обеспечение данными препаратами идет в штатном режиме, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Информацию о перебоях с лекарственными средствами для пациентов с заболеваниями почек не подтверждаем», сообщили в Минздраве РТ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как уточнили нашему изданию в Республиканской клинической больнице, здесь проблем с препаратами для пациентов с болезнями почек нет, отделения нефрологии и гемодиализа работают в штатном режиме, пациенты получают все в полном объеме. «Препараты, о которых идет речь в СМИ, пациенты получают амбулаторно. Какова обстановка с ними — нам неизвестно», добавили в РКБ.

К депутату Госдумы, бывшему министру здравоохранения республики Айрату Фаррахову татарстанцы нередко обращаются по вопросам лекарственного обеспечения. Но во время недавних обращений никаких жалоб от пациентов с нефрологическими заболеваниями не было, говорит он:

— В четверг проводил прием, и у меня не было ни одного обращения по этой теме, а я минимум по 30 письменных обращений получаю. Хотя вопросы здравоохранения и превалировали, но вот именно в части лекарств для лечения болезней почек не было. Перебои с лекарственным обеспечением, как правило, возникают из-за нескольких факторов, но они все быстро решаемые. Иногда препараты на перерегистрацию подают, или в поставках кто-то неэффективно выполняет свои обязательства. По любым лекарствам на рынке могут возникать такие случаи, но это не критично и всегда можно найти альтернативу. Но в каждой ситуации, конечно, надо отдельно разбираться.

Аптечный рынок вырос за счет инфляции и дорогих препаратов

В январе — сентябре 2025 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил свыше 2 трлн рублей или на 14,5% больше, чем годом ранее, сообщили в аналитической компании DSM Group. По ее данным, в отрасли растет контроль за оптовыми компаниями, которые участвуют в госзакупках лекарств, и, как следствие, некоторых из них регулярно включают в Реестр недобросовестных поставщиков. К примеру, пермскую компанию «Витмед» или московскую фирму «Мастер-Фарм», последняя с июля 12 раз попала в РНП по решению территориальных органов ФАС Татарстана, Иркутской, Томской и Курганской областей.

— Драйвером роста в 2025 году остается государственный сегмент. Поставки лекарственных препаратов за счет государственного финансирования за январь — сентябрь 2025 года увеличились на 17,5%. Аптечный рынок вырос на 13% в основном за счет ценовых факторов: инфляции и переключения потребителя на более дорогие препараты, — сообщили аналитики DSM Group.

По итогам девяти месяцев года совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 82,8%. В аптечном сегменте за ними 92,7% объема продаж, а в госзакупках их концентрация составляет 54,7%.

В Татарстане за девять месяцев 2025 года индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, составил 106,3%. Объем отгруженных товаров сегмента за тот же период — 6,8 млрд рублей или на 46% выше, чем годом ранее.

Только в сентябре лекарств и медизделий в республике было отгружено на сумму более 1 млрд рублей, что на 28% больше по отношению к прошлогоднему аналогичному месяцу, следует из информации Татарстанстата.