Александр Асмолов: «Нет более опасной кражи, чем кража человеческого достоинства»

В Казани выступил известный психолог и заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов

В длинные ноябрьские выходные в Центре современной культуры «Смена» прошел книжный фестиваль «Веранда «Альпины». На нем психолог, антрополог, академик Российской академии образования (РАН), доктор психологических наук и автор книг по психологии представил свою новую работу «Психология достоинства: Искусство быть человеком», а также рассказал, как сохранить достоинство и не расчеловечиться, когда мир катится непонятно куда.

«Расчеловечивание — вещь невероятно опасная»

Идея книги «Психология достоинства: Искусство быть человеком» появилась у Александра Асмолова не по плану и не по расчету. «Очень часто ты не знаешь, куда тебя понесет», — признался он. До этого Асмолов писал о психологии, об образовании, но, по его словам, не думал, что когда-нибудь решится говорить о достоинстве и человечности. Он добавил, что написать эту книгу для него было счастьем и одновременно испытанием. Когда издательство «Альпина Паблишер» предложило тему, связанную с честью и достоинством, он «отбивался всеми лапами». Тема казалась слишком сложной, почти неприступной. Но коллеги, как он заметил с улыбкой, «почувствовали, что есть люди, которых можно проверить на слабо».

В этот момент Асмолов вспомнил сцену из фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Там есть фраза, которая, по его словам, и стала ловушкой для него самого: «А не замахнуться ли нам на Уильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?!». «Я и замахнулся», — сказал Александр Григорьевич. А потом уточнил, что слово «достоинство» в нашей стране «не в чести». Именно поэтому для Асмолова работа над книгой стала попыткой вернуть этому слову смысл и силу.

Александр Асмолов говорил: понять, что такое достоинство, можно и через его противоположность — через потерю человеческого в человеке. Психолог предложил аудитории в зале задуматься: кто из нас не чувствовал, что теряет достоинство? Таких ситуаций, по его словам, «в мире огромное количество». Иногда нас унижают другие, иногда мы сами роняем собственное достоинство. Эти случаи Асмолов называет одним словом — расчеловечивание.

Он рассказал, как впервые пришел к этому понятию. Несколько лет назад его пригласили на передачу к Владимиру Познеру. Асмолов готовился говорить об образовании, детях, школах — привычные для него темы. Но Познер, как отметил Асмолов, «мастер, который всегда задает те вопросы, которых вы не ждете». «Он посмотрел на меня и спросил: «А вы мне не объясните в двух словах, что такое Холокост?» — вспоминал Асмолов. Этот вопрос застал его врасплох. Он ответил, что Холокост — это когда «фундаменталисты и фашистская тьма поглотили жизнь более шести миллионов человек». Это, сказал он, «самая большая трагедия, которая называется расчеловечиванием». Асмолов подчеркнул: «Расчеловечивание — вещь невероятно опасная».

Александр Асмолов попытался показать, как начинается расчеловечивание. Он вытянул руку, медленно стал указывать на людей и считать: «Раз. Два. Три. Четыре. Пять». Потом остановился и спросил: «Что вы почувствовали, когда я вас считал?» Из зала ответили: страх, тревогу, неприятные ощущения. Один слушатель заметил: «субъектно-объектная позиция». Асмолов кивнул: «Очень точно». «Каждый раз, когда нас считают, мы перестаем быть в чем-то людьми», — сказал он. Это, по словам Асмолова, и есть первый шаг к расчеловечиванию.

Он вспомнил слова Льва Выготского, которого назвал великим психологом. Выготский говорил, что операция пересчета — это операция обезличивания, деперсонализации. Когда человека начинают считать, надевают на него одинаковую форму, превращают в «вещь» или «объект», это и есть начало потери достоинства. Асмолов подчеркнул, что в такие моменты особенно важно, чтобы находились люди, способные сказать «нет» обезличиванию, те, кто остается ответственным за свои поступки. Он добавил: «Каждый раз, когда мы думаем о потере достоинства, мы сталкиваемся с тем, что нас обезличивают». И напомнил: потери достоинства бывают разные, но все они начинаются с того, что человека перестают видеть как личность.

Плохой и хороший кучер

Достоинство, по мнению Александра Григорьевича, это не абстрактное качество, а внутренний ресурс, который помогает человеку выстоять даже в самые темные времена. «Очень хотелось, чтобы те, кто прикоснется к проблеме достоинства, почувствовали, что достоинство есть у каждого из нас», — сказал он. Что бы ни происходило, важно уметь видеть впереди хоть какую-то перспективу.

Асмолов рассказал притчу, которой с ним поделился его учитель, психолог Алексей Николаевич Леонтьев. В Сибири мудрые люди придумали историю о кучере, который едет в пургу. Холод, ветер, лошадь спотыкается. «Чтобы лошадь не спотыкалась, что сделает плохой кучер, а что — хороший?» — спросил психолог у зала. Выслушал ответы, отметив, что ему попалась очень гуманная аудитория, а затем добавил: плохой кучер начнет подгонять лошадь, бить кнутом, «стимулировать», как выразился Асмолов. А мудрый кучер поступит иначе: он поднимет лошади голову, чтобы она видела цель, куда едут, и перспективу. Эта притча, по его словам, о том, как важно сохранять взгляд на будущее, даже когда кажется, что сил больше нет. «Когда в жизни хочется выть на луну, когда тебе потрясающе тяжело, — сказал Асмолов, — всегда нужно осмелиться заглянуть вперед».

Психолог сказал, что сегодня мир переживает волну депрессий, растет число людей, которые приходят к нему со словами: «Жить не хочется. Ничего не хочу видеть». И за этими словами, добавил он, стоит не только боль, но и статистика: за последние годы продажи антидепрессантов выросли, «их буквально скупают».

Но даже в такой тьме, подчеркнул Асмолов, есть вопрос, который помогает не потерять себя: «А есть ли в этом мире люди, которым ты нужен? Есть ли люди, которые тебя любят, где бы ты ни был и что бы ни делал, люди, которые никогда не отвернутся, куда бы ты ни упал с социальной лестницы?» Если ответ на этот вопрос «да», если в мире есть хотя бы один человек, для которого ты важен, — тогда человек действует иначе. «Он не впадает в уникальную ситуацию — ситуацию «ныне», — сказал Асмолов, имея в виду состояние, когда человек больше не видит будущего.

«Культура ошибок — великая культура»

Александр Асмолов рассказал, что за последние годы ему довелось работать в новой для себя сфере — в бизнесе. И именно там, по его словам, он впервые увидел, как проявляется или, наоборот, исчезает человеческое достоинство. Он вспоминал разговор с бизнес-лидерами, в котором задал им вопрос: «Чем отличается команда от свиты?». С этого, сказал Асмолов, все и начинается — с различия между людьми, которые готовы ошибаться, и теми, кто боится любой ошибки. «Достоинство начинается там, где люди не боятся ошибаться. Культура ошибок — великая культура. Страх ошибиться парализует и убивает», — подчеркнул он.

Он вспомнил спектакль Евгения Шварца «Голый король» и сцену, где министр, боясь за свою голову, сначала обещает сказать правду, а затем заявляет королю: «Вы великий человек. Лучше вас никого нет». «Министр — это яркое выражение свиты», — пояснил Асмолов. Свита, по его словам, говорит лидеру только то, что он хочет услышать. Она рядом, пока он наверху.

Однажды он сам столкнулся с этим. В трудный момент Асмолов подошел к знакомому министру и спросил: «Если я упаду, если от меня откажутся, что ты сделаешь?» Тот помолчал, а потом ответил: «Я помогу тебе не встать». В этих словах, по мнению Александра Григорьевича, выражена суть свиты — она следует «законам недостоинства, дискриминации, стигматизации, обесценивания». Именно такие люди, сказал он, совершают «самую большую кражу на Земле». «Нет более опасной кражи, чем кража человеческого достоинства», — добавил Асмолов.

Он провел сравнение с уголовным правом. Есть немотивированные преступления — например, если хулиган избил человека на улице, но не покалечил. За это, как отметил Асмолов, дают пятнадцать суток. А есть преднамеренные преступления — как у карманника, который «тихонечко залезает в карман». Агрессии в его действиях нет, но наказание — гораздо строже. «Когда человек на улице на вас нападает, происходит другая вещь — не кража кошелька, а кража достоинства. Почему в нашей культуре кража достоинства считается более мелким преступлением, чем кража кошелька?» — задал риторический вопрос психолог.

«Каждый выбор — это всегда выбор себя»

Люди, которые, по словам Асмолова, «были и остаются гениями достоинства», показывают нам, что даже в самых тяжелых обстоятельствах человек может видеть перспективу и идти вперед. Он вспомнил актера Зиновия Гердта, который когда-то пригласил Асмолова на передачу и спросил: правда ли, что в образовании любят повторять: «Дети — наше будущее»? А потом Гердт добавил: «Мне это не нравится. У наших детей — свое будущее, а у меня — свое». Этот разговор, признался Асмолов, помог ему многое понять. «У каждого из нас есть будущее. Это невероятно важно. Будущее есть всегда, и оно связано с достоинством», — сказал он.

Асмолов вспомнил и Януша Корчака — врача и педагога, автора книги «Как любить ребенка», в которой сказано: ребенок становится человеком достоинства тогда, когда ему дают право выбора. «Каждый выбор — это всегда выбор себя», — сказал он, цитируя Корчака. И напомнил его жесткие слова: даже у ребенка есть право на смерть. Многие, по мнению Асмолова, не понимают этого высказывания, но за ним стоит главный смысл гуманизма — уважение к свободе человека.

Корчак, как подчеркнул Асмолов, до конца остался верен этой свободе. Когда нацисты повели сирот из детского дома, где он работал, в лагерь смерти, полицейский предложил ему остаться. «Корчак пошел с детьми в камеру, — сказал Асмолов. — Это жизнь по законам культуры достоинства». Он добавил, что в разные эпохи всегда находились люди, которые жили по этим законам: «Как Януш Корчак, как Андрей Сахаров, выступавший перед молчащим агрессивным большинством, но говоривший свое. Как Пушкин и Лермонтов. Как Чаадаев».

И завершил выступление Александр Асмолов словами писателя Владимира Тендрякова: личность умирает тогда, когда начинает жить по формуле «2У — угадать и угодить». Для Асмолова эта формула — предупреждение. Потому что, как он говорил в начале встречи, «достоинство — это искусство быть человеком». И именно оно помогает не раствориться в темноте, не потерять себя, когда кажется, что все вокруг рушится.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».