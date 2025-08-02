Богачев ответил, может ли УНИКС подписать Шведа

Президент клуба прокомментировал возможный трансфер ведущего российского баскетболиста

Фото: Максим Платонов

Президент УНИКСа Евгений Богачев оценил возможность подписания в команду Алексея Шведа. Ведущий российский баскетболист покинул питерский «Зенит» и вышел на рынок свободных агентов.

— Тут еще цена вопроса важна. У них большие требования по зарплате. Я, конечно, поговорю еще со своими тренерами. Может, у нас позвонят агентам Алексея. Но пока нет прямо такого уж желания, что вот он нас усилит. Просто другие будут сидеть на скамейке — вот еще момент. Раньше надо было Шведа предлагать. Сейчас в принципе все укомплектовано, — сказал Богачев «Матч ТВ».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Президент УНИКСа подчеркнул, что казанский клуб ищет усиления команды на иностранном рынке.

Швед прошлый сезон заканчивал в составе петербургского «Зенита». Вместе с командой из Санкт-Петербурга баскетболист дошел до финала, где уступил ЦСКА.

Летом УНИКС подписал шестерых новичков: Пэриса Ли, Маркуса Бингэма, Дениса Захарова, Ивана Белоусова, Руслана Абдулбасырова и Си Джей Брайса.

Зульфат Шафигуллин