Провал «Ак Барса» с легионерами, просчет «Салавата» и успех «Металлурга» с Ткачевым

Итоги летней трансферной кампании клубов Восточной конференции КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) команды провели первые два игровых месяца. Настало время оценить летнюю трансферную работу клубов. Какая из команд провела идеальную селекцию, а кто провалил межсезонье — читайте в материале «Реального времени».

«Авангард»: потеря Ткачева перевешивает подписание Потуральски



Пришли: в.Мишуров, з.Блажиевский, з.Войнов, з.Ибрагимов, з.Лажуа, з.Чеккони, н.Волков, н.Котляревский, н.Потуральски, н.Пономарев, н.Рашевский.



Ушли: в.Бердин, з.Бойков, з.Воронков, з.Грант, з.Коледов, з.Кулик, з.Соловьев, н.Ткачев, н.Буше, н.Башкиров, н.Галимов Эм., н.Спунер, н.Рейнгардт, н.Филатьев, н.Холодилин, н.Каблуков, н.Танков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Летом «Авангард» подстроился под главного тренера Ги Буше и занимался перестройкой состава. Омичи обновили позицию сменщика вратаря Никиты Серебрякова, подписав Андрея Мишурова, а также добавил иностранных защитников Максима Лажуа и Джозефа Чеккони. По первому из двоих североамериканцев вопросов нет — это один из лучших бомбардиров в лиге. Чеккони же не оправдывает возложенных надежд, хотя не является откровенным провалом селекции.



Все интересное в летней трансферной кампании «Авангарда» произошло в нападении. По желанию главного тренера клуб расстался с двумя лидерами атаки прошлых лет. Омичи «избавились» от Владимира Ткачева и Рида Буше. Причем ушли топовые форварды к прямым конкурентам «Авангарда» и выглядят там отлично. Ткачев тянет «Металлург», а Буше хорошо влился в игру «Автомобилиста».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На их место были подписаны лучший бомбардир АХЛ последних лет Эндрю Потуральски и молодой российский талант из Северной Америки Василий Пономарев. Американец выступает неплохо, по крайней мере по статистике являясь вторым в списке самых результативных игроков команды с семью голами и 16 голевыми передачами. Но от него ждали большего и более уверенной игры. Потуральски слишком часто остается незаметным на льду — у него 8 матчей без набранных очков в 21 игре за «Авангард». У Пономарева все складывается чуть хуже, однако ожиданий от него было меньше.

В целом летняя селекция у «Авангарда» получилась на твердую «четверку». А если бы команда занимала позицию выше, чем нынешнее четвертое место на Востоке, то и оценка трансферной работы была лучше. Впрочем, это взаимосвязанные процессы.

«Ак Барс»: полный провал Валиуллина

Пришли: в.Бердин, з.Калинюк, з. Карпухин, н.Биро, н.Денисенко, н. Фесенко.



Ушли: в.Мифтахов, з.Евсеев, з.Журавлев, н.Коршков, н.Петан, н.О’Делл, н.Кошелев, н.Бабенко.

Едва ли найдется человек, который не назовет прошедшую летнюю селекцию «Ак Барса» провальной. Из шестерки новичков двое были подписаны на самом флажке и только они чуть скрашивают впечатление от работы селекционной службы. Причем приобретения Ильи Карпухина и Григория Денисенко выглядели как экстренная попытка все поправить на финише межсезонья. Отвратительная трансферная работа сказалась на старте команды в сезоне. Из-за неубедительных результатов в чемпионате почти лишился своего поста Анвар Гатиятулин, который в последний момент успел выправить показатели в турнирной таблице.



И даже так представители прессы предпочитают не замечать, что именно ответственный за летнюю селекцию должен был первым уйти в отставку. Но генеральный менеджер Марат Валиуллин продолжает работать, а в прессе продолжают сыпать ему комплименты за якобы превосходный состав «Ак Барса». Только вот есть ощущение, что один лишь статус одного из вечных фаворитов КХЛ легко бы позволил клубу подписывать именитых хоккеистов.

Почему же летние трансферы считают провальными? Во-первых, Валиуллин снова не угадал с легионерами. Все уже привыкли, что нынешний генменеджер «Ак Барса» ежегодно привозит в Казань второсортных иностранцев. Но сейчас он превзошел самого себя. Защитник Уайатт Калинюк давно обменян в «Салават Юлаев», а форвард Брэндон Биро к ноябрю «доигрался» до отправки в запас. На двоих канадцы забросили одну шайбу и набрали шесть очков — правда, все они в активе нападающего. Это явно не то, что ждут от легионеров в российских топ-клубах.

Не угадали в клубе и с вратарем. Михаил Бердин не смог навязать конкуренцию Тимуру Билялову в роли «первого номера» команды. Вратарь одержал семь побед в десяти матчах, но не был в них главной причиной успеха «барсов». В целом за счет подписаний Карпухина и Денисенко селекционеры «Ак Барса» получают один балл из пяти, но это все равно полный провал.

«Автомобилист»: лидеры не те, от кого ждали

Пришли: з.Юдин, з.Бусыгин, з.Малороссиянов, н.Буше, н.Горбунов, н. Черников, н.Великов.



Ушли: з.Диц, з.Валитов, з.Эберт, н.Кузнецов, н.Обидин, н.Меркли.

«Автомобилист» неплохо провел межсезонье, сходу подписав Рида Буше из «Авангарда» и Романа Горбунова из минского «Динамо». Уральцы укрепили оборону опытным Дмитрием Юдиным, который освободился из СКА после смены в Питере главного тренера. Также произошли изменения в тренерском штабе екатеринбуржцев. В помощники Николая Заварухина пришел его двоюродный брат Алексей Заварухин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На бумаге все выглядело супер, на деле вышло немного иначе. Ярче всех из новичков «выстрелил» Горбунов, который с десятью шайбами является лучшим снайпером команды. Большего ждали от Рида Буше, но он долго привыкал к партнерам, а потом еще и получил травму. Неожиданным стало выступление Ярослава Бусыгина — второго лучшего бомбардира среди защитников в «Автомобилисте». Дмитрий Юдин общей погоды не портит, добавив необходимого опыта обороне.

В итоге селекционную работу «Автомобилиста» оценим на скромную «тройку». С одной стороны, состав команды укрепился, с другой — ждали от новичков чуть-чуть большего.

«Металлург»: атаку укрепили, про вратаря забыли

Пришли: н.Ткачев, н.Толчинский, н.Барак, н.Исхаков, н.Коротков, н. Ковгореня, н.Тютнев.



Ушли: в. Подскребалин, з.Еременко, з.Камалов, з.Тимашов, н.Гераськин, н.Юров, н.Рендулич, н.Зернов, н.Джозефс, н.Моисеев.

Летом «Металлург» работал над усилением атаки. И, казалось, справился с задачей на «отлично». В межсезонье уральцы выиграли борьбу за подписание лидера «Авангарда» Владимира Ткачева. Кроме этого, сумели уговорить выбрать «Магнитку» Сергея Толчинского из СКА и форварда закрывшегося «Витязя» Дерека Барака, на которых претендовало большинство грандов Востока. Также выменяли из ЦСКА перспективного нападающего Руслана Исхакова, отдав взамен защитника Владислава Еременко и представителя атаки Дениса Зернова. Помимо них заслуживает внимания переход Никиты Короткова, в прошлом неплохо выступавшего за «Сибирь».



На деле получилось не столь блистательно. Да, Ткачев полностью оправдал свое подписание. Экс-лидер «Авангарда» забрал себе аналогичную роль в составе «Металлурга». Прямо сейчас он лучший бомбардир команды с 24 очками, а его тройка атаки с Дмитрием Силантьевым и Романом Канцеровым является самой результативной в лиге. Ткачев идеально вписался в систему игры Андрея Разина и сделал «Магнитку» одним из главных фаворитов на победу в Кубке Гагарина.

А вот у Сергея Толчинского и Дерека Барака не получилось проявить себя. Слабая игра новичков порой вынуждает тренера оставлять их вне заявки на матч. Разин пробует воспитывать опытных нападающих, но результата такой метод пока не приносит. При этом если Барак свои восемь шайб забросил, то Толчинский не входит даже в топ-15 «Металлурга» по количеству набранных очков. Даже пришедший осенью Евгений Кузнецов за восемь матчей набрал больше (0+5) очков, чем летний новичок (1+3).

Главная претензия к летней селекции — вратарская линия. «Металлург» уговорил Илью Набокова не уезжать в НХЛ, но вратарь пока выглядит неубедительно. Его сменщиком заявлен Александр Смолин, которому не хватает опыта. Есть ощущение, что команде не помешал бы еще один голкипер. Именно поэтому за трансферную работу «Металлурга» можно поставить «четверку».

«Сибирь»: забыли подписать новых лидеров на место старых

Пришли: в.Доминг, з.Калиниченко, з.Приски, з.Фарранс, з.Чуркин, н.Ткачев, н.Сошников, н.Уилсон, н. Неколенко.



Ушли: в.Костин, з.Мерфи, з.Мартынов, з.Рукавишников, н.Бек, н.Андреофф, н.Лайпсик, н.Берлев, н.Белоусов, н.Карпов, н.Коротков, н.Сушко.

Трансферная работа «Сибири» летом не вызывала доверия. Клуб не смог договориться с лидерами команды и сохранить в составе Тревора Мерфи, Тэйлора Бека и Энди Андреоффа. Эти трое составляли основную ударную силу «сибиряков». В прошлом сезоне «Сибирь» имела одну из лучших в КХЛ бригад по реализации большинства, где зажигали иностранцы. Поэтому было важно найти успешную замену ушедшим лидерам. На эти роли подписали североамериканских защитников Чейза Приски и Дэвида Фарранса, а в атаке приобрели Владимира Ткачева из «Трактора», Никиту Сошникова из «Адмирала» и представителя «Салавата Юлаева» Скотта Уилсона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также обновили вратарскую линию. Вместо Дениса Костина, ушедшего в «Торпедо», в Новосибирске сделали ставку на Луи Доминга, который в свои лучшие годы успел засветиться в НХЛ. Причем изначально сообщалось, что голкипер-новичок перейдет в СКА, однако «Сибирь» смогла его перехватить. Только вот чуда не произошло. Доминг не оправдал ожиданий на старте чемпионата и выглядел даже хуже своего номинального сменщика Антона Красоткина. Не удивительно, что вратарь был отчислен из команды уже на третий месяц с начала сезона.

Не оправдалась и ставка на новых лидеров. Ткачев, Сошников и Уилсон неплохие хоккеисты, но до «Сибири» никогда не получали лидерских позиций в своих прежних командах. Не удалось им заменить Бека и Андреоффа и в «Сибири». В итоге уже на старте чемпионата клуб уволил главного тренера, хотя причина явно была не в главном тренере. Вместо него назначили Вячеслава Буцаева, и лучше не стало. Пора признать: летняя селекция «Сибири» оказалась провальной.

«Адмирал»: Хуска один не справляется

Пришли: в.Хуска, в.Шугаев, з.Коледов, з.Леонтьев, н.Гераськин, н.Дарьин, н.Кошелев, н.Олсон, н.Сафин, н.Тимашов.



Ушли: в.Коновалов, в.Мишуров, з.Метальников, з.Чмыхов, н.Сошников, н.Принс, н.Родуолд, н.Петьков, н.Шевченко, н.Гуслистов, н.Степанов.

«Адмирал» неплохо стартовал в чемпионате, но затем начал уходить в «пике». Прямо сейчас «моряки» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице Востока. Хотя по потерянным очкам владивостокцы пока входят в кубковую «восьмерку» в конференции. Такие результаты объясняются довольно легко. В начале сезона многое держалось на великолепной игре вратаря-новичка Адама Хуски, который даже «засушил» две игры подряд. Однако достойного сменщика ему не нашлось, подписанный летом Дмитрий Шугаев пропустил шесть шайб за два неполных матча и больше не играл. В итоге Хуска получил полную загрузку и к середине октября успел устать, что начало сказываться на результатах «Адмирала».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди новичков из числа полевых игроков лучшим выглядит швед Кайл Олсон. Легионер успел за два месяца забросить семь шайб. Не очень много для 60 дней чемпионата, но больше шведа в составе «Адмирала» никто не забивал. Хоккеисты с иностранными паспортами — чешский нападающий Остап Сафин и шведский форвард Дмитро Тимашов на двоих провели 12 матчей и не отличились ни разу. Первый из них уже покинул команду, второй близок к уходу. Большего ждали от защитника Владислава Леонтьева и двух нападающих Игоря Гераськина и Александра Дарьина. Перешедший из «Ак Барса» Семен Кошелев тоже пока не сумел перезагрузить карьеру.

Все это вылилось в «двойку» селекционерам «Адмирала» за работу летом на трансферном рынке. И то исключительно из-за подписания Хуски и находки Олсона.

«Амур»: Дорожко «тащит», но до чемпионства в одиночку не дотянет

Пришли :в.Дорожко, з.Акмальдинов, з.Дыбленко, з.Воронков, з.Евсеев, з.Соловьев, н.Заседа, н.Свечников, н.Филатьев, н.Петьков, н.Ураков, н.Шварев.



Ушли: в.Джурусик, з.Брынцев, з.Гуркин, з.Щемеров, н.Барулин, н.Броссо, н.Грецкий, н.Дюрандо, н.Лапин, н.Шевченко.

Пару лет назад тогдашний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед «Амуром» цель выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Сейчас чиновник возглавляет Министерство спорта России, но хабаровчанам до сих пор напоминают о той невыполнимой задаче. И можно сказать, что на старте «чемпионского» сезона то самое чемпионство пока очень далеко от «Амура».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Единственный, кто хоть как-то работает над достижением цели, это вратарь Максим Дорожко. Летом голкипер был подписан в «Амур» из закрывшегося «Витязя». Хабаровчане воспользовались тем, что к моменту беды в подмосковном клубе в большинстве топ-клубов КХЛ вратарская позиция уже была укреплена. Дорожко к началу ноября идет в числе лидеров лиги по проценту отраженных бросков. Это удивительно, учитывая место «Амура» на дне турнирной таблицы.

За летнюю селекцию «Амур» заслужил «двойку». Кроме Дорожко ни один из новичков не заиграл так, чтобы возместить уход Владислава Барулина и Девина Броссо.

«Салават Юлаев»: контролируемое падение результата не принесло

Пришли: з.Стюарт, н.Кузнецов, н.Федотов, н.Родуолд, н.Корбит.



Ушли: з.Науменков, з.Хафизуллин, н.Ливо, н.Ремпал, н.Уилсон, н.Тодд, н.Великов.

Межсезонье «Салавата Юлаева» выдалось печальным для болельщиков уфимской команды. Клуб за одно лето расстался почти со всеми лидерами. Уфимцы остались без лучшего бомбардира «регулярки» Джошуа Ливо и лучшего бомбардира плей-офф Шелдона Ремпала. Первый перебрался в «Трактор», а второй уехал пробовать свои силы в Северной Америке. Также ушли форварды Нэйтан Тодд и Скотт Уилсон, защитники Михаил Науменков и Динар Хафизуллин перешедшие в другие клубы КХЛ.

На их место были подписаны игрок «Витязя» Дин Стюарт, амбициозные Илья Федотов и Максим Кузнецов, а на легионерскую квоту добавился Джек Родуолд, остался Александр Хмелевский. Из этих хоккеистов проявил себя только Кузнецов, к ноябрю подошедший в ранге самого результативного в команде. Жесткий минимализм успеха не принес, «Салават Юлаев» покатился вниз и в октябре оказался на дне общей турнирной таблицы КХЛ. В Башкирии испугались, что огромная торсида болельщиков не поймет провала своей любимой команды, и вложили пару сотен миллионов на зарплаты новичков по ходу сезона.

Сейчас «Салават Юлаев» уже поднялся на пару позиций вверх, но летняя селекция все равно была нулевой. Поставить оценку сложно, потому что трансферная работа уфимцев в межсезонье не заслуживает даже «единицы».

«Нефтехимик»: новый тренер, новый хоккей

Пришли: з.Кудашов, з.Федотов, з.Хафизуллин, н.Барулин, н.Жафяров, н.Юртайкин, н.Сушко, н.Квартальнов, н.Надворный, н.Хисамутдинов.



Ушли: з.Абросимов, з.Леонтьев, з.Леонтьев, з.Пашнин, з.Паталаха, н.Барбер, н.Лещенко, н.Петров, н.Брюквин, н.Ураков.

Весной «Нефтехимик» отправил в отставку Олега Леонтьева, после того как снова не смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Вместо него назначили Игоря Гришина, который ставит своим командам диаметрально противоположный леонтьевскому атакующий хоккей. Под нового тренера обновили состав, подписав мобильных Дамира Жафярова, Данила Юртайкина и Владислава Барулина. Самое важное, что все трое в своих прежних командах находились в роли лидеров и при определенных обстоятельствах должны были показать лидерские качества и в Нижнекамске.

Старт чемпионата выдался успешным для подопечных Гришина. Спустя два месяца «Нефтехимик» находится в верхней части таблицы Востока. Игра команды приятна глазу, а новички отлично влились в игровую систему нижнекамцев. Юртайкин даже признавался лучшим нападающим недели в КХЛ, а Жафяров потихоньку начал возвращаться на свой прежний уровень.

Селекционная работа «Нефтехимика» в межсезонье заслуживает хвалебных слов. Трансферы «волков» можно оценить на «четверку». Было бы повыше, если смогли выгодно расстаться с одним из своих ведущих защитников прошлого сезона Леонтьевым. Но хоккеист достался «Адмиралу» слишком дешево.

«Барыс»: лучше, чем в прошлом сезоне, но все еще не тянет до плей-офф

Пришли: в.Родриг, з.Бреус, з.Уолш, з.Масси, з.Маккошен, н.Веккьоне, н.Морелли, н.Томпсон, н.Галимов Ан.



Ушли: в.Маттссон, з.Антипин, з.Хохлов, н.Бурдасов, н.Бочаров, н.Жафяров, н.Сетдиков, н.Рахманов.

Минувшим летом был риск того, что «Барыс» в новом сезоне КХЛ останется без легионеров. Казахские власти приняли поправки в закон об иностранцах в спортивных клубах, и хоккейная команда могла стать жертвой таких изменений. На деле же все вышло не слишком ужасающе. «Барыс» в межсезонье все-таки подписал нескольких семероамериканцев, которые в нынешнем чемпионате тащат команду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сильнее всего выделяется защитник Райли Уолш, перешедший из системы клуба НХЛ «Лос-Анджелес». Хоккеист забросил семь шайб и с 19 набранными очками лидирует в списке лучших бомбардиров среди защитников всей лиги. Неплохими подписаниями стали форварды Майкл Веккьоне и Мэйсон Морелли, забросившие на двоих 13 шайб. Впрочем, были и промахи в селекции. Вратарь Оливье Родриг покинул клуб ни разу не сыграв, а нападающий Тайс Томпсон не блистает результативностью.

Нынешняя трансферная кампания «Барыса» достойна «четверки». Да, на уровне «Авангарда», но это с авансом за то, что в сравнении с прошлогодней селекцией — это небо и земля. Хотя до высоких мест в таблице КХЛ результаты у команды пока не дотягивают.

«Трактор»: если бы не Дригер…

Пришли: в.Дригер, з.Гросс, н.Григоренко, н.Дюбе, н.Коршков, н.Ливо, н.Низамеев, н.Никонов.



Ушли: в.Сухачёв, в.Фукале, з.Блажиевский, з.Кэмпфер, з.Николаев, н.Веккьоне, н.Гуськов, н.Коростелёв, н.Кравцов, н.Попов Е, н.Робинсон, н.Сафин, н.Ткачёв, н.Шабанов.

Прошлогодний финалист Кубка Гагарина провел показательно идеальную трансферную кампанию. По крайней мере, так казалось до начала чемпионата. В воротах вместо просевшего на второй год Зака Фукале подписали известного в Северной Америке голкипера Криса Дригера. В защиту пригласили Джордана Гросса из минского «Динамо», а в атаке добавили двух мощных звезд — Михаила Григоренко из СКА и Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева». Также забрали из «Ак Барса» заскучавшего в Казани Егора Коршкова и вернули из-за океана перспективного Артемия Низамеева.



Однако старт сезона у подопечных Бенуа Гру не сложился. Хваленый вратарь Дригер оказался ненадежным, а команде не удается играть по бразильской системе, где «соперник забивает сколько может, а мы сколько захотим». На Востоке «Трактор» замыкает первую «пятерку» с 74 пропущенными шайбами в 23 матчах. Больше челябинцев в КХЛ пропускает только аутсайдер Западной конференции — тольяттинская «Лада» — 81. По проценту отраженных бросков Дригера нет даже в первой двадцатке голкиперов в лиге.

Зато нападающие-новички пока не подводят. Ливо, Григоренко, Дюбе и Коршков входят в топ-5 лучших бомбардиров команды в атаке. Причем канадский экс-лидер «Салавата Юлаева» идет в числе лидеров по всей КХЛ, с 24 очками уступая только Константину Окулову из «Авангарда». Но летние потери Максима Шабанова и Виталия Кравцова, кажется, повлияли на «Трактор» сильнее. На двоих в прошлой «регулярке» российские форварды забросили ровно 50 шайб. Будет ли столько у Ливо с Григоренко?

В целом за селекцию «Трактора» можно поставить «четверку». Да, челябинцы не угадали с вратарем, Дригер явно не тот, кто должен защищать ворота фаворита КХЛ. Но при этом подписанные звездные нападающие играют на своем уровне. Так что до «пятерки» не дотягивают, а «тройку» не заслуживают.