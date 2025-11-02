На бумаге было «вау», а на поле вышло «пшик»: «Рубин» не дал «Динамо» победить в Казани

Карпин потерял два очка в столице Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 0:0. Казанцы заканчивали игру в меньшинстве из-за удаления Константина Нижегородова. Однако от этого не легче. Команда Рашида Рахимова не забивает в чемпионате три матча подряд. Подробности встречи «Рубина» с подопечными Валерия Карпина — в материале «Реального времени».

Из удобного соперника в неудобные



Долгие годы московское «Динамо» считалось удобным соперником для «Рубина». Во времена работы Курбана Бердыева казанцы постоянно обыгрывали «бело-голубых», изредка теряя очки в противостоянии с ними. Но с 2021 года все кардинально поменялось. С тех пор «Рубин» никак не может победить «Динамо». С сезона 2021/22 команды провели шесть очных поединков и «рубиновые» лишь раз сумели набрать очки, сыграв вничью 2:2. Все остальные игры завершились поражениями.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне казанцы дважды уступили — 0:4 и 1:3. Правда, домашняя встреча была перенесена в Нижний Новгород из-за проведения в столице Татарстана саммита стран БРИКС. Но сути это не меняет. Рашид Рахимов никак не может одолеть «Динамо» в чемпионате. При этом у тренера успешная статистика в противостоянии с нынешним рулевым москвичей Валерием Карпиным. За два года после возвращения в РПЛ казанцы в четырех матчах РПЛ одержали две победы и один раз сыграли вничью.

Но «Ростов» с Карпиным считался середняком турнира, а «Динамо» все же имеет статус повыше. Правда, это пока не ощущается по результатам команды. К очному матчу с «Рубином» гости подошли на 8-м месте, имея в активе на два очка меньше казанцев. В этом и заключалась подоплека для подопечных Рахимова. Проигрывать было нельзя, иначе москвичи обходили «Рубин», да и поражение стало бы уже третьим подряд в чемпионате.

Вуячич и Иву вернулись в состав

Можно сказать, что Рахимов не удивил с составом на игру с «Динамо». В старт вернулись столпы команды Игор Вуячич и Угочукву Иву. Черногорский защитник пропустил пару последних матчей из-за травмы, и без него оборона выглядела не лучшим образом. Опорник не смог выйти с «Краснодаром», в связи с этим тренерскому штабу даже пришлось менять игровую схему. Тактический рисунок остался неизменным и после возвращения лидеров. Тройка центральных, двое в опорной зоне и «крылья» в атаке — видимо, второй тайм в Краснодаре заставил подумать Рахимова, что это отличный вариант.

Только вот Вуячич и Иву вышли на матч «Динамо» не долечившись. По словам тренера, игроки были привлечены на игру экстренно. Изначально предполагалось, что на поле их места займут Егор Тесленко и Антон Швец, но они травмировались (второй вовсе выбыл до весны). В итоге пришлось выводить против «бело-голубых» неготовых игроков, которые перед игрой успели провести лишь одну тренировку.

«Динамо» тоже имело проблемы с составом. В частности, Валерий Карпин не мог рассчитывать на Антона Миранчука. При этом штаб москвичей оставил в запасе на игру в Казани Максима Осипенко и Ивана Сергеева. В начале сезона оба были железными футболистами старта команды, но теперь перестали оправдывать ожидания. В воротах снова появился Курбан Расулов, едва не начудивший в прошлом туре с «Зенитом». Молодой голкипер в концовке встречи вначале получил прямую красную карточку, но после просмотра ВАР арбитр отменил свое решение. В связи с этим, голкипер смог выйти на матч с «Рубином», избежав дисквалификации.

Усталое зрелище от двух середняков

Сама игра не оправдала ожиданий. Матч между «Рубином» и «Динамо» подавалось в таком свете, что Рахимов и Карпин будут мотивированы на победу. Но футбол на казанской арене в этот субботний вечер был далек от идеала. По крайней мере, это не было похоже на то, что оба тренера находятся под угрозой отставки.

Моменты для взятия ворот, конечно, случились. Чего только стоит эпизод с Константином Нижегородовым в концовке первого тайма. Когда судья Инал Танашев готовился компенсировать игровую минуту, бразилец из «Динамо» Бителло выбежал на рандеву с вратарем казанцев. Южноамериканец перекинул Евгения Ставера, и мяч летел в сетку «Рубина», но защитник хозяев выбил его прямо с ленточки. Повторы ВАР гола не увидели, поэтому счет остался нулевым.

Во втором тайме Нижегородов превратился из героя в антигероя встречи. Футболист «Рубина» за пару минут получил две желтые карточки и был удален с поля. Оставшиеся полчаса казанцы провели в меньшинстве. Хотя судья мог быть немного последовательнее и удалить футболиста гостей Данила Глебова, который прервал возможный выход Мирлинда Даку один на один с вратарем. Однако Танашев не стал выдвигать суровых санкций в адрес игрока, показав лишь желтый горчичник.

Играя в большинстве, «Динамо» было гораздо ближе к голу. Дважды на последнем рубеже казанцев классно сыграл Ставер, оставив ворота «сухими». В целом гостям все время чего-то не хватало. После игры Карпин был раздосадован — его команда потеряла два очка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но признался, что действовали идеально, кроме исполнения последнего паса в атаке. Причем тренер пару раз подчеркнул как до удаления, так и после него. В этом, вероятно, намек на слабую игру Даниила Фомина в центре поля, которого Карпин заменил сразу после красной карточки Нижегородова.

Третий матч подряд без голов

В итоге «Рубин» снова не сумел победить, успешно удержав ничью с «Динамо» у себя дома. Серия казанцев без побед в матчах с «бело-голубыми» продолжается. Как и безголевая у команды в текущем чемпионате. Причем подопечные Рахимова не могут забить все те же три матча кряду, а лучший бомбардир, Мирлинд Даку, не отличался уже с сентября.

На пресс-конференции журналисты задержали тренера «Рубина» почти на 20 минут. Вопросы задавались даже при выключенном микрофоне, но Рахимов оставался непробиваем. За это время он успел дать кучу ответов на различные темы. Особо выделим три момента. Во-первых, тренер считает, что «Рубин» мог дожать соперника, если бы не удаление Нижегородова. Во-вторых, по именам у «Динамо» одна из лучших атак в лиге, однако пробить Ставера они не смогли. А в-третьих, он не переживает за отсутствие голов у команды и Даку — со временем они придут, а албанец забьет свои 15 мячей за чемпионат.

— Я уверен, что голы придут. И в Краснодаре мы должны были забить. «Динамо» по атаке — одна из самых сильных команд, но сегодня не забили. «Сухая» серия Даку? К концу сезона у него будет мячей 15, — передает слова Рахимова корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом ничего нового от игры «Рубина» не увидели. Типичный футбол от команды-середняка, которая набрала заслуженный балл в матче с богатым клубом. Переживать, действительно, не о чем. Рахимов контролирует ситуацию и задачу-минимум (финишировать в середине таблицы РПЛ) должен легко выполнить. Довольствуется ли этим руководство? Но это касается амбиций в кабинетах и вложений, а не результатов на табло.

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 0:0 (0:0, 0:0)

Следующий матч «Рубин» проведет 8 ноября в Нижнем Новгороде с «Пари НН» в 16:30 по московскому времени. В игре против аутсайдера казанцы обязаны прервать свои неудачные серии. Если не победить, то хотя бы забить. Иначе могут не понять.