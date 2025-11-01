Недостаточное финансирование, устаревший номерной фонд: с какими вызовами сталкиваются санатории Татарстана

Несмотря на постоянную высокую загрузку, денег на обновление не хватает

Фото: Динар Фатыхов

За первые восемь месяцев 2025 года санатории Татарстана приняли 110 тыс. гостей — это восьмой показатель по России. В целом загрузка по году почти все время превышает 90%, однако представители сферы все равно указывают на недостаточное финансирование. Это, в частности, не позволяет обновлять устаревший номерной фонд и расширять санатории под растущий спрос. К слову, попасть в лечебно-профилактическое учреждение могут далеко не все желающие — номера бронируются на много месяцев вперед. Подробнее о ситуации на рынке санаториев — в репортаже «Реального времени».

Курс на Урал

За 8 месяцев санатории Татарстана приняли 110 тыс. гостей. Это восьмой результат по России и второй по ПФО. За год число возросло на 0,6%. Об этом во время пресс-тура по объектам республики сообщил руководитель Ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

— Результат небольшой, но все же плюс. В целом по России наблюдается снижение количества отдыхающих в санаториях, а Татарстан находится в «зеленой зоне», — сказал он.

По его словам, растет количество отдыхающих из Татарстана — это радует. Вместе с тем необходимо усиливать акцент на туристах из других регионов. В частности, планируется работать с ориентацией на Урал после открытия новой автомобильной трассы.

— Наша ассоциация выступила с инициативой активного выхода на Уральский регион. Открытие новой автомобильной трассы на Екатеринбург и Тюмень создает благоприятные логистические условия. Опыт трассы М-12 Москва — Казань уже показал свою эффективность: мы наблюдаем увеличение числа отдыхающих из Москвы, Подмосковья и центральных регионов. В следующем году запланировано участие в туристических выставках Екатеринбурга и Тюмени, — пояснил Терентьев.

Руководитель Ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За прошлый год санатории Татарстана посетили около 180 тыс. человек. При этом принять при полной загрузке объекты могут до 330—350 тыс. гостей, продолжил Терентьев, резерв практически двукратно выше: «Реалистичной целью мы считаем рост на 15—20%».

В то же время сами представители отрасли заявляют, что санатории пользуются круглогодичной популярностью — в среднем загрузка достигает 97—98%. А гости вынуждены бронировать номера за несколько месяцев.

Устаревшие номера и недостаток средств

Несмотря на «зеленую зону», в которой находится санаторная отрасль Татарстана, и постоянную высокую загрузку, заявленную представителями, сфера сталкивается с рядом проблем. Большая их часть, как это ни парадоксально, связана с недостаточностью финансов. Об этом «Реальному времени» рассказал Терентьев.

— Перед санаторно-курортной отраслью стоит несколько системных вызовов. Основная проблема — состояние номерного фонда: его недостаточно, а качество часто не соответствует современным требованиям отдыхающих. Существующие номера требуют глубокой реновации — где-то достаточно косметического ремонта, а где-то нужны серьезные капиталовложения для создания комфортных условий. Параллельно требуется обновление медицинского оборудования и организации процедур, хотя здесь уже появляются качественные отечественные аналоги, — пояснил он.

Существующие номера требуют глубокой реновации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По оценкам руководителя ассоциации, в обновлении нуждается около 70% номерного фонда. Речь идет как о косметическом ремонте, который необходимо проводить каждые два-три года эксплуатации, так и о капитальном ремонте, с заменой инженерных сетей и коммуникаций.

— Санаторно-курортная отрасль остается сложным бизнесом, находящимся на стыке медицины и отельного дела. Это отпугивает многих инвесторов, поскольку редко встречаются руководители, одинаково хорошо разбирающиеся в обеих сферах. Однако интерес к отрасли начинает формироваться — как у крупных инвесторов, так и у владельцев гостиниц, которые постепенно добавляют медицинские услуги через спа-отделения, получают лицензии и расширяют перечень процедур, — заявил он «Реальному времени».

Параллельно требуется обновление медицинского оборудования. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент крупные инвестиции в санаторное дело в основном производят компании с государственным участием. Само государство «серьезных» программ поддержки не имеет. Сегодняшние проекты ориентированы на отельный бизнес, что не учитывает специфику здравниц.

— Мы наблюдаем замедление роста спроса с середины прошлого года после периода активного роста. Татарстан пока сохраняет положительную динамику, но уже сейчас необходимо работать над конкурентными преимуществами — это может быть цена, качество услуг, сервис или современный номерной фонд. Следующий год будет непростым для отрасли, — добавил Терентьев.

Замедление спроса связано с несколькими факторами: возрастающей доступностью зарубежных направлений и снижением покупательной способности населения. В настоящее время рынок «вышел на плато, и его дальнейшая динамика пока неочевидна».

Спа-программы, горнолыжный комплекс и другие прелести

В рамках пресс-тура журналисты посетили два санатория, базирующихся в Татарстане, — «Лениногорский» и «Ян». Стоит отметить, что оба учреждения ориентированы на сотрудников одного из крупных предприятий республики, поэтому «некорпоративные» гости встречаются тут реже и могут испытывать сложности при бронировании.

«Ян» — единственный четырехзвездочный санаторий Татарстана. Расположен в Альметьевском районе и имеет два корпуса. Основные направления лечения здесь включают заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной систем и органов пищеварения. Главной особенностью санатория является горнолыжный комплекс. Также для гостей доступны бассейны, теннисный корт, боулинг и спа-центр.

«Ян» — единственный четырехзвездочный санаторий Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В санатории планируется масштабная реконструкция. На данный момент обновление находится на этапе проектных работ. Как рассказал директор объекта Николай Иванов, несмотря на современный облик здравницы, часть номеров здесь все же требует ремонта.

В свою очередь, санаторий «Лениногорский», находящийся в черте города, но вблизи лесопарковой зоны, делает акцент на лечении опорно-двигательной системы. Его визитная карточка — кинезиотерапия по методу Бубновского. Другой разработкой стала «Школа холического плавания» по методике Максимовой — программа индивидуальной реабилитации в воде.

Санаторий «Лениногорский» делает акцент на лечении опорно-двигательной системы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Здесь также ведется постоянная реконструкция. Как рассказал директор санатория Ринат Сафин, для гостей доступны 10 номеров высшей категории, остальные — экономкласса. В будущем планируется расширение номерного фонда и улучшение инфраструктуры.