Осенний маршрут: авиаспрос из Татарстана падает, а поток в республику растет

Как за год изменились предпочтения туристов

Фото: Максим Платонов

Ноябрьские праздники традиционно являются одним из ключевых периодов для внутреннего туризма в России. Однако в 2025 году аналитики фиксируют некоторое перераспределение потоков в пользу культурного отдыха. Татарстан сохраняет свою популярность, при этом сами жители республики стали меньше путешествовать на дальние расстояния. Почему регион пользуется спросом и зачем россияне пересаживаются из самолетов в авто — в материале «Реального времени».



Татарстанцы стали летать меньше

Жители Татарстана в эти ноябрьские праздники демонстрируют снижение своей мобильности. Число авиазаказов с вылетом с 1 по 9 ноября 2025 года из Казани сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

Подобный тренд подтвердил и президент Ассоциации туроператоров Рамиль Мифтахов:



— Можно отметить, что в этом году за рубеж выехало меньше туристов из Татарстана, чем в прошлом. Это связано с совокупностью факторов, включая цены и доходы населения. Люди все чаще принимают решение отдыхать внутри России.

Анализ предпочтений выезжающих из Татарстана туристов позволяет выделить две четкие стратегии планирования отпуска, зависящие от его продолжительности, добавил Мифтахов.

— Внутри России жители Татарстана предпочитают два типа поездок. Для длительных путешествий выбирают Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды — 7–9 дней позволяют людям отправиться к морю или в санатории. Для коротких поездок на 4–5 дней наиболее востребованы Москва и Санкт-Петербург, — пояснил он.

Аналогичную статистику привела и Елена Шелехова. По ее словам, в топе у жителей Татарстана — Москва (35,3%), Санкт-Петербург (20,0%), Сочи (12,7%), Нижний Новгород (3,4%) и Екатеринбург (3,3%).

Россияне отдают предпочтение культурному отдыху, пренебрегая курортами

На внутреннем рынке также фиксируется некоторое перераспределение потока. По словам руководителя пресс-службы сервиса OneTwoTrip, спрос смещается в сторону культурных столиц: доля Санкт-Петербурга выросла на 1,2 п.п., а Калининграда — на 1,5 п.п. При этом объем брони в Сочи за год, напротив, снизился на 2,2 п.п.

— Что касается направлений, которые выбирают россияне для перелетов по России в период праздников, то в топе Москва (34,5% заказов), Санкт-Петербург (12,2%), Сочи (7,3%), Калининград (3,8%), Минеральные Воды (2,9%), — озвучила она расклад.

Спрос смещается в пользу культурных столиц. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на снижение доли зарубежных направлений в общем объеме туризма, лидеры сохраняются: это ОАЭ и Египет.

— Осенние каникулы — это достаточно популярное время для путешествий, поэтому спрос на зарубежные направления все-таки есть, хоть и маленький. Самое массовое направление — это Эмираты и Египет. Часть туристов летит в Турцию. Гораздо меньшие объемы в Юго-Восточную Азию — это Вьетнам и Таиланд, — сказал Рамиль Мифтахов.

Татарстан на пятом месте по доле отельных бронирований

В общей структуре Казань не теряет своей привлекательности среди российских туристов — по доле отельных бронирований она находится на пятом месте (3,2% от общего числа броней). В лидерах также Москва (16,0%), Санкт-Петербург (13,6%), Адлер (4,5%) и Нижний Новгород (3,5%).

Примечательно, что при этом по броням на авиабилеты столица Татарстана находится лишь на 8-м месте с долей в 2,3%, сказала Шелехова. Это можно объяснить развитием автотуризма.

— Можно уверенно говорить, что ноябрьские праздники популярны среди гостей из близлежащих регионов. Развитие транспортной инфраструктуры, в частности трассы М-12, способствует притоку туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и других городов. С каждым годом все больше людей приезжают на собственных автомобилях, поскольку это часто дешевле авиа— или железнодорожных билетов и обеспечивает высокую мобильность, — отметил Мифтахов.

В общей структуре Казань не теряет своей привлекательности среди российских туристов — по доле отельных бронирований она находится на пятом месте. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он выделил три ключевых фактора привлекательности Татарстана для осенних путешествий:

Безопасность: «Гости чувствуют себя комфортно и безопасно на улицах, что является важным критерием при выборе места отдыха».

Кухня: «От национальной татарской кухни до экзотических ресторанов — гастрономия является одним из ключевых факторов привлечения туристов».

Туристические объекты: «Казань, Болгар и другие достопримечательности продолжают привлекать гостей. Значительный процент составляют повторные туристы, которые приезжают, чтобы просто погулять по столице республики».

В то же время в Госкомитете Татарстана по туризму «Реальному времени» указали на ожидание спада турпотока в республику этой осенью. В ноябрьские праздники 2024 года загрузка гостиниц Казани достигала 100% — в этом году прогнозируется менее активный спрос.