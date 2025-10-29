Осенний маршрут: авиаспрос из Татарстана падает, а поток в республику растет
Как за год изменились предпочтения туристов
Ноябрьские праздники традиционно являются одним из ключевых периодов для внутреннего туризма в России. Однако в 2025 году аналитики фиксируют некоторое перераспределение потоков в пользу культурного отдыха. Татарстан сохраняет свою популярность, при этом сами жители республики стали меньше путешествовать на дальние расстояния. Почему регион пользуется спросом и зачем россияне пересаживаются из самолетов в авто — в материале «Реального времени».
Татарстанцы стали летать меньше
Жители Татарстана в эти ноябрьские праздники демонстрируют снижение своей мобильности. Число авиазаказов с вылетом с 1 по 9 ноября 2025 года из Казани сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.
Подобный тренд подтвердил и президент Ассоциации туроператоров Рамиль Мифтахов:
Анализ предпочтений выезжающих из Татарстана туристов позволяет выделить две четкие стратегии планирования отпуска, зависящие от его продолжительности, добавил Мифтахов.
— Внутри России жители Татарстана предпочитают два типа поездок. Для длительных путешествий выбирают Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды — 7–9 дней позволяют людям отправиться к морю или в санатории. Для коротких поездок на 4–5 дней наиболее востребованы Москва и Санкт-Петербург, — пояснил он.
Аналогичную статистику привела и Елена Шелехова. По ее словам, в топе у жителей Татарстана — Москва (35,3%), Санкт-Петербург (20,0%), Сочи (12,7%), Нижний Новгород (3,4%) и Екатеринбург (3,3%).
Россияне отдают предпочтение культурному отдыху, пренебрегая курортами
На внутреннем рынке также фиксируется некоторое перераспределение потока. По словам руководителя пресс-службы сервиса OneTwoTrip, спрос смещается в сторону культурных столиц: доля Санкт-Петербурга выросла на 1,2 п.п., а Калининграда — на 1,5 п.п. При этом объем брони в Сочи за год, напротив, снизился на 2,2 п.п.
— Что касается направлений, которые выбирают россияне для перелетов по России в период праздников, то в топе Москва (34,5% заказов), Санкт-Петербург (12,2%), Сочи (7,3%), Калининград (3,8%), Минеральные Воды (2,9%), — озвучила она расклад.
Несмотря на снижение доли зарубежных направлений в общем объеме туризма, лидеры сохраняются: это ОАЭ и Египет.
— Осенние каникулы — это достаточно популярное время для путешествий, поэтому спрос на зарубежные направления все-таки есть, хоть и маленький. Самое массовое направление — это Эмираты и Египет. Часть туристов летит в Турцию. Гораздо меньшие объемы в Юго-Восточную Азию — это Вьетнам и Таиланд, — сказал Рамиль Мифтахов.
Татарстан на пятом месте по доле отельных бронирований
В общей структуре Казань не теряет своей привлекательности среди российских туристов — по доле отельных бронирований она находится на пятом месте (3,2% от общего числа броней). В лидерах также Москва (16,0%), Санкт-Петербург (13,6%), Адлер (4,5%) и Нижний Новгород (3,5%).
Примечательно, что при этом по броням на авиабилеты столица Татарстана находится лишь на 8-м месте с долей в 2,3%, сказала Шелехова. Это можно объяснить развитием автотуризма.
— Можно уверенно говорить, что ноябрьские праздники популярны среди гостей из близлежащих регионов. Развитие транспортной инфраструктуры, в частности трассы М-12, способствует притоку туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и других городов. С каждым годом все больше людей приезжают на собственных автомобилях, поскольку это часто дешевле авиа— или железнодорожных билетов и обеспечивает высокую мобильность, — отметил Мифтахов.
Он выделил три ключевых фактора привлекательности Татарстана для осенних путешествий:
- Безопасность: «Гости чувствуют себя комфортно и безопасно на улицах, что является важным критерием при выборе места отдыха».
- Кухня: «От национальной татарской кухни до экзотических ресторанов — гастрономия является одним из ключевых факторов привлечения туристов».
- Туристические объекты: «Казань, Болгар и другие достопримечательности продолжают привлекать гостей. Значительный процент составляют повторные туристы, которые приезжают, чтобы просто погулять по столице республики».
В то же время в Госкомитете Татарстана по туризму «Реальному времени» указали на ожидание спада турпотока в республику этой осенью. В ноябрьские праздники 2024 года загрузка гостиниц Казани достигала 100% — в этом году прогнозируется менее активный спрос.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».