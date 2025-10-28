«Казэнерго» отбилось: 11 млн рублей из прошлогодней тарифной выручки включили в 2025 год

Глава «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов доказал, что деньги использованы по назначению

«У каждой ресурсоснабжающей компании должна быть долгосрочная стратегия развития, а не сиюминутные порывы. Но из года в год нам приходится откуда-то выискивать средства и перетряхивать инвестиционные программы», — раскритиковал глава Межотраслевого совета потребителей при раисе Тимур Халиков хаотичную работу «Казэнерго» при исполнении ежегодных инвестиционных программ. После вала замечаний руководство компании смогло сегодня получить одобрение Экспертного совета на перенос неосвоенных в прошлом году 11 млн рублей тарифной выручки в программу 2025 года. Чтобы «не завалиться» на повторной защите инвестпрограммы, на заседание приехал глава «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов. Подробнее — в материале «Реального времени».

С «первыми лицами»

Экспертный совет при Госкомитете РТ по тарифам вернулся сегодня к рассмотрению корректировок к инвестиционной программе «Казэнерго» на 2025 год. Изменения потребовались в связи с «перерасходом» 11 млн рублей, обнаруженным при ревизии программы 2025 года. Оказалось, что еще в прошлом году подрядчики «Казэнерго», видимо, не успели провести работы по ремонту городских котельных в срок, поэтому пришлось перенести мероприятия на 2025 год. Казалось бы, формальность, но регулятор настаивает на соблюдении финансовой дисциплины при выполнении инвестиционной программы. Заявил проект, собрал платежи с населения — сделай вовремя.

Более того, новый руководитель Госкомитета по тарифам РТ потребовал для разъяснений явки «первых лиц», так как присланные «гонцы» компаний просто не могли внятно объяснить происхождение финансовых корректировок. «Вы же не разговариваете с людьми, которые не принимают решения? Думаю, вы их даже близко к себе не подпускаете!» — попытался достучаться до руководства Ренат Гайнутдинов.

Коммунальщики услышали. На защиту инвестиционной программы «Казэнерго» приехал гендиректор компании Фанис Нурмухаметов. Отозвался на сигнал регулятора и глава «Тетюшского предприятия тепловых сетей» Руслан Полозов.

Помешала погода

Первым предоставили слово руководству «Казэнерго». Ему предстояло не только обосновать корректировки к инвестиционной программе на завершающийся 2025 год, но и представить программу на 2026 год. «Казэнерго» — одна из крупнейших теплоснабжающих организаций Казани, обеспечивающая четверть жителей города. Она обслуживает 3 604 потребителя, а также около 650 объектов социальной сферы и транспортных средств.

— Прежде чем говорить о корректировке на 2025 год, необходимо рассмотреть корректировку на 2024 год. В 2024 году освоение по всем источникам достигло 100%. По источнику амортизации у нас возникло освоение в сумме 20 миллионов рублей. Причиной стали погодные условия, в частности отрицательные температуры. Это не позволило выполнить запланированные работы, — рассказал Нурмухаметов.

Речь идет о незавершенном ремонте двух котельных — на Журналистов, 28 и Каштановой,18.

И новые правила прохождения экспертизы

Как это произошло? «Два года назад возникли проблемы с обеспечением безопасности. Это потребовало проведения экспертизы, разработки технических решений. Сегодня порядок подразумевает признание объекта годным и, соответственно, позволяет перенести выполнение работ на следующие годы после проведения экспертизы», — объяснил Фанис Нурмухаметов.

предоставлено пресс-службой ГК по тарифам

По его словам, были проведены мероприятия по замене оборудования, монтаж системы оповещения — все включено в проект корректировки программы 2025 года, с учетом исполнения требований федерального закона. Одновременно с этим провели замену воздушных линий электропередач, которые были повреждены при обрезке деревьев. Источником финансирования стали плата за подключение и амортизация. Суммарный объем финансирования с учетом корректировок планируется в размере 408 млн — с увеличением на 11 млн рублей.

Меньше потерь в сетях

— У каждой ресурсоснабжающей компании должна быть долгосрочная стратегия развития, а не сиюминутные порывы. Но из года в год нам приходится откуда-то выискивать средства и перетряхивать инвестиционные программы, — заметил глава Межотраслевого совета потребителей при раисе Тимур Халиков.

Но в целом программу утвердили, то есть неосвоенные 11 млн включили в программу 2025 года. Почему? Дело в том, что компания провела ремонт сетей и смогла убедить экспертов в снижении потерь. «Показатель существенно снизился как от факта, так от ожидаемого значения, и на сегодняшний день составляет 207 тыс. Гкал против 223 тыс. Гкал в 2023 году», — сообщил Ренат Гайнутдинов.

Кроме того, с замечаниями утвердили инвестиционную программу «Тетюшского предприятия тепловых сетей», находящегося под контролем «Таткоммунэнерго». Программа направлена на достижение следующих ключевых целей:

Повышение надежности и безопасности тепловых сетей.

Продление срока эксплуатации тепловых сетей.

Сокращение непроизводственных потерь тепла, а также расхода топлива, электроэнергии и воды.

Снижение потребления тепловой энергии.

Предотвращение аварийных ситуаций.

Реализацию мероприятий схем теплоснабжения в городе Тетюши.

Обоснование источников финансирования инвестиционных программ, которые будут осуществляться за счет собственных средств предприятий с учетом инвестиционно-качественных показателей.

Ожидаемый эффект от реализации проекта: экономия тепловой энергии составит 29 970 рублей в год, экономия природного газа — 12 960 рублей в год. Срок окупаемости проекта — 4,8 года. «Плановый показатель надежности предполагает снижение случаев прекращения подачи тепловой энергии, вызванных исключительно технологическими нарушениями на тепловых сетях. Это также приведет к снижению аварийности на тепловых сетях и сокращению времени на устранение аварий», — сообщил Руслан Полозов.