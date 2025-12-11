Банк России ведет диалог с банками об отключении карт Visa и Mastercard
Соответствующие решения будут найдены в ближайшее время, и стороны придут к консенсусу
Банк России продолжает переговоры с банковским сектором о дальнейшей работе карт международных платежных систем Visa и Mastercard на территории страны. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина, передает РИА «Новости».
НСПК не является оператором карт Visa и Mastercard, а лишь обеспечивает их технологическую поддержку. По словам Бакиной, развитие продукта фактически остановлено — он функционирует на условиях и параметрах, зафиксированных на момент приостановки операций. Тем не менее, как подчеркнула представитель ЦБ, соответствующие решения будут найдены в ближайшее время и стороны придут к консенсусу.
Ключевой приоритет Банка России — сохранение платежных возможностей для граждан.
— Люди не должны от этого страдать, у них должен быть доступ к их средствам, — заявила Бакина.
Напомним, 10 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard официально приостановили обслуживание операций с картами, выпущенными российскими банками. Это решение стало следствием введенных против России санкций и затронуло все карты независимо от того, находился ли банк под санкциями. В тот же период НСПК рекомендовала банкам продлить срок действия карт, чтобы обеспечить непрерывность платежей.
В июле Бакина сообщала о рассмотрении возможности ограничить период использования банковских карт с истекшим сроком действия — мера направлена на борьбу с мошенничеством. В октябре представитель ЦБ заверила, что резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не планируется.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».