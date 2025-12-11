Банк России ведет диалог с банками об отключении карт Visa и Mastercard

Соответствующие решения будут найдены в ближайшее время, и стороны придут к консенсусу

Фото: Ринат Назметдинов

Банк России продолжает переговоры с банковским сектором о дальнейшей работе карт международных платежных систем Visa и Mastercard на территории страны. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина, передает РИА «Новости».

НСПК не является оператором карт Visa и Mastercard, а лишь обеспечивает их технологическую поддержку. По словам Бакиной, развитие продукта фактически остановлено — он функционирует на условиях и параметрах, зафиксированных на момент приостановки операций. Тем не менее, как подчеркнула представитель ЦБ, соответствующие решения будут найдены в ближайшее время и стороны придут к консенсусу.

Ключевой приоритет Банка России — сохранение платежных возможностей для граждан.

— Люди не должны от этого страдать, у них должен быть доступ к их средствам, — заявила Бакина.

Напомним, 10 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard официально приостановили обслуживание операций с картами, выпущенными российскими банками. Это решение стало следствием введенных против России санкций и затронуло все карты независимо от того, находился ли банк под санкциями. В тот же период НСПК рекомендовала банкам продлить срок действия карт, чтобы обеспечить непрерывность платежей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В июле Бакина сообщала о рассмотрении возможности ограничить период использования банковских карт с истекшим сроком действия — мера направлена на борьбу с мошенничеством. В октябре представитель ЦБ заверила, что резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не планируется.

Рената Валеева