Стоимость серебра сегодня обновила исторический максимум

К 18:22 мск стоимость драгметалла увеличилась на 2,77 % и достигла $60,025 за унцию

Фото: Реальное время

Фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex установил исторический рекорд, преодолев отметку в $60 за тройскую унцию. Согласно данным торговой площадки, стремительный рост цен наблюдался во второй половине торгового дня.

К 18:22 мск стоимость драгметалла увеличилась на 2,77 % и достигла $60,025 за унцию. Уже через 15 минут, к 18:37 мск, цена продолжила расти, поднявшись до $60,475 за унцию, прирост составил 3,54%.

На фоне взлета цен на серебро динамика золота выглядела более сдержанной. Фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на той же бирже Comex находился на уровне $4 237,9 за унцию, продемонстрировав умеренный рост на 0,48%.

Аналитики отмечают впечатляющую динамику драгметаллов с начала 2025 года. За этот период фьючерс на серебро подорожал на 106,47%, а фьючерс на золото — на 60,57 %.

1 декабря стоимость серебра также обновила исторический максимум, превысив отметку в $57 за унцию. Это была шестая торговая сессия подряд, когда серебро продемонстрировало восходящую динамику.

Рената Валеева