ЦБ 30 декабря установит курсы валют на новогодние каникулы

Фото: Анастасия Фартыгина

Центробанк России определится с официальными курсами иностранных валют к рублю в последний рабочий день 2025 года — 30 декабря. Установленные значения будут действовать в период новогодних каникул — с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, сообщили в пресс-службе.

В первый рабочий день нового года, 12 января 2026‑го, Центробанк обновит курсы валют — они вступят в силу с 13 января. Аналогичным образом регулятор пересмотрит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы: 30 декабря будут зафиксированы цены на период с 31 декабря 2025‑го по 12 января 2026‑го, а 12 января — на последующий период, начиная с 13 января.

Предстоящие новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В последнюю неделю декабря граждане выйдут на работу лишь в понедельник и вторник. По словам члена комитета Госдумы по труду Светланы Бессараб, эти каникулы станут самыми продолжительными за последние 12 лет. Для сравнения: с 2013 года продолжительность новогодних праздников обычно составляла 10–11 дней.

Примечательно, что с начала 2025 года рубль продемонстрировал укрепление на 24,05 %. Так, 10 января 2025 года, в первый рабочий день после праздников, курс доллара достиг 102,29 рубля.

Рената Валеева