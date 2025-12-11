Малый и средний бизнес Татарстана получил 3,5 млрд рублей господдержки

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года малый и средний бизнес Татарстана получил около 3,5 млрд рублей по программам господдержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает Минэкономики республики.



Ключевым результатом нацпроекта стало то, что гарантийный фонд выдал 318 поручительств на 2 млрд рублей, что позволило бизнесу привлечь свыше 7 млрд рублей займов. Фонд поддержки предпринимательства предоставил 312 микрозаймов на сумму более 1 млрд рублей. Региональная лизинговая компания выделила около 150 млн рублей на оборудование для предприятий машиностроения, пищевой и легкой промышленности.

Напомним, что самозанятые принесли Татарстану 10 млрд рублей.

Наталья Жирнова