Малый и средний бизнес Татарстана получил 3,5 млрд рублей господдержки

13:19, 11.12.2025

Ключевым результатом нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» стало то, что гарантийный фонд выдал 318 поручительств на 2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года малый и средний бизнес Татарстана получил около 3,5 млрд рублей по программам господдержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает Минэкономики республики.

Ключевым результатом нацпроекта стало то, что гарантийный фонд выдал 318 поручительств на 2 млрд рублей, что позволило бизнесу привлечь свыше 7 млрд рублей займов. Фонд поддержки предпринимательства предоставил 312 микрозаймов на сумму более 1 млрд рублей. Региональная лизинговая компания выделила около 150 млн рублей на оборудование для предприятий машиностроения, пищевой и легкой промышленности.

Напомним, что самозанятые принесли Татарстану 10 млрд рублей.

Наталья Жирнова

Экономика Татарстан

Фондовый рынок
  • Татнефть607
  • Нижнекамскнефтехим81.9
  • Казаньоргсинтез65.6
  • КАМАЗ85.1
  • Нижнекамскшина37.95
  • Таттелеком0.612