ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, с 11 декабря
Доллар подорожал на 1,09 рубля и достиг 77,9 рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 11 декабря. Основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.
Доллар подорожал на 1,09 рубля, евро — на 1,95 рубля, а юань — на 0,13 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,9 рубля;
- евро — 91,38 рубля;
- юань — 10,96 рубля.
