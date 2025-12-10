Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, с 11 декабря

18:12, 10.12.2025

Доллар подорожал на 1,09 рубля и достиг 77,9 рубля

Фото: Анастасия Фартыгина

ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 11 декабря. Основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.

Доллар подорожал на 1,09 рубля, евро — на 1,95 рубля, а юань — на 0,13 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,9 рубля;
  • евро — 91,38 рубля;
  • юань — 10,96 рубля.
Рената Валеева

