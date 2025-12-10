Российских чиновников могут освободить от ежегодного декларирования доходов
В Госдуме предложили перейти от периодического декларирования доходов к непрерывному антикоррупционному контролю
В Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающих изменение системы декларирования доходов и контроля за имуществом госслужащих. Инициативу представил председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Там предложили перейти от периодического декларирования к непрерывному антикоррупционному контролю. По словам Пискарева, цифровизация системы позволит отказаться от ежегодного представления деклараций и вести постоянный мониторинг финансового положения чиновников, оперативно фиксируя любые изменения.
Действующий порядок предполагает проверку деклараций в марте–апреле каждого года, что существенно замедляет проведение контрольных мероприятий. Предлагаемая система призвана сократить время анализа сведений и ускорить реагирование на возможные коррупционные правонарушения.
Основой для новой системы станет государственная информационная система (ГИС) «Посейдон», введенная указом президента в 2022 году. Система взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества, Росавиации, ГИБДД, Банка России, государственных внебюджетных фондов и т.д.
Согласно предложениям, обязательное представление сведений о доходах и расходах будет осуществляться:
- при совершении сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий трехгодовой доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей;
- при поступлении на госслужбу;
- при приеме на работу в отдельные организации;
- при назначении на государственные или муниципальные должности;
- при переводе госслужащего из одного органа власти в другой;
- при включении в федеральный кадровый резерв.
Пискарев подчеркнул, что за последние 30 лет система декларирования прошла существенную эволюцию — от ручного заполнения справок до машиночитаемых форм. Внедрение ГИС «Посейдон» стало следующим логическим шагом в совершенствовании антикоррупционного контроля.
При этом особое внимание в законопроектах уделено защите персональных данных — необходимо исключить их использование в целях шантажа, вымогательства и иных противоправных действий.
Напомним, на территории Татарстана проживают 36 рублевых миллиардеров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».