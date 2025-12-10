Российских чиновников могут освободить от ежегодного декларирования доходов

В Госдуме предложили перейти от периодического декларирования доходов к непрерывному антикоррупционному контролю

В Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающих изменение системы декларирования доходов и контроля за имуществом госслужащих. Инициативу представил председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Там предложили перейти от периодического декларирования к непрерывному антикоррупционному контролю. По словам Пискарева, цифровизация системы позволит отказаться от ежегодного представления деклараций и вести постоянный мониторинг финансового положения чиновников, оперативно фиксируя любые изменения.

Действующий порядок предполагает проверку деклараций в марте–апреле каждого года, что существенно замедляет проведение контрольных мероприятий. Предлагаемая система призвана сократить время анализа сведений и ускорить реагирование на возможные коррупционные правонарушения.

Основой для новой системы станет государственная информационная система (ГИС) «Посейдон», введенная указом президента в 2022 году. Система взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества, Росавиации, ГИБДД, Банка России, государственных внебюджетных фондов и т.д.



Согласно предложениям, обязательное представление сведений о доходах и расходах будет осуществляться:

при совершении сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий трехгодовой доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей;

при поступлении на госслужбу;

при приеме на работу в отдельные организации;

при назначении на государственные или муниципальные должности;

при переводе госслужащего из одного органа власти в другой;

при включении в федеральный кадровый резерв.

Пискарев подчеркнул, что за последние 30 лет система декларирования прошла существенную эволюцию — от ручного заполнения справок до машиночитаемых форм. Внедрение ГИС «Посейдон» стало следующим логическим шагом в совершенствовании антикоррупционного контроля.

При этом особое внимание в законопроектах уделено защите персональных данных — необходимо исключить их использование в целях шантажа, вымогательства и иных противоправных действий.



