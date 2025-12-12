ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные, с 13 декабря
Основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные и понедельник, с 13 декабря. Основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.
Доллар подорожал на 0,39 рубля, евро — на 0,62 рубля, а юань — на 0,09 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,73 рубля;
- евро — 93,56 рубля;
- юань — 11,27 рубля.
Напомним, Центробанк России определится с официальными курсами иностранных валют к рублю в последний рабочий день 2025 года — 30 декабря. Установленные значения будут действовать в период новогодних каникул — с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
