ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные, с 13 декабря

18:14, 12.12.2025

Основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля

Фото: Татьяна Демина

ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные и понедельник, с 13 декабря. Основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.

Доллар подорожал на 0,39 рубля, евро — на 0,62 рубля, а юань — на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,73 рубля;
  • евро — 93,56 рубля;
  • юань — 11,27 рубля.

Напомним, Центробанк России определится с официальными курсами иностранных валют к рублю в последний рабочий день 2025 года — 30 декабря. Установленные значения будут действовать в период новогодних каникул — с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Рената Валеева

