Татарстан вновь вошел в топ-5 регионов по стоимости квадратного метра жилья

Цены на недвижимость преодолели отметку в 196,4 тыс. рублей за квадратный метр

Фото: Динар Фатыхов

В прошлом месяце цены на жилье в новостройках увеличились на 1,1%, достигнув средней стоимости в 179,9 тысячи рублей за квадратный метр, сообщают «Домклик» и «СберИндекс», изучив динамику цен на рынке недвижимости в ноябре 2025 года.

Средняя стоимость квадратного метра в Москве достигла 381,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 249,1 тысячи рублей, в Московской области — 201,2 тысячи рублей, в Татарстане — 196,4 тысячи рублей, в Ленинградской области — 183,4 тысячи рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впервые за длительный период произошло сокращение разрыва между предложением и фактическим уровнем цен сделок, что демонстрирует повышение уровня доверия покупателей к рынку. Однако в некоторых регионах, включая Татарстан, отмечен противоположный тренд: здесь разница между ценами предложений и сделок увеличилась на 17,4%.

Также в регионе цена за квадратный метр в ноябре снизилась на 0,8%, при этом общая тенденция роста стоимости сохраняется уже на протяжении 14 месяцев подряд.

Эксперты подчеркивают положительную динамику восстановления рынка после кризисных явлений 2022—2023 годов. По мнению аналитиков, стабильность демонстрируют регионы Поволжья и Черноземья, где расхождение между заявленными и фактическими ценами минимально.

Ариана Ранцева