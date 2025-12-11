Ущерб от украинских ударов по России составляет 600 млрд рублей

Следы разрушений выявлены на территориях 41 региона страны

Обстрелы со стороны Украины нанесли ущерб российским регионам на общую сумму порядка 600 млрд рублей, объявил председатель следкома России Александр Бастрыкин. Об этом пишет «Ъ».

Помимо областей, непосредственно вовлеченных в СВО, пострадали также другие регионы, находящиеся далеко от зон боевых действий.

— Мы в процессе расследования преступлений киевского режима сегодня фиксируем материальный ущерб, который причиняется новым территориям. Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция, — сказал он.

Напомним, что в Чебоксарах начались работы по восстановлению домов после атаки беспилотников.

Наталья Жирнова