Международные резервы России возросли на $8,1 млрд

Основной причиной роста стала положительная переоценка активов

Фото: Дарья Пинегина

Объем международных резервов страны на 5 декабря 2025 года достиг $741,5 млрд. Это следует из официальной информации, размещенной на сайте Центробанка.

За неделю, прошедшую с 28 ноября, показатель увеличился на $8,1 млрд (или на 1,1 %). Основной причиной роста стала положительная переоценка активов.

Более долгосрочная динамика также демонстрирует устойчивый рост. В ноябре 2025 года резервы увеличились на $8,747 млрд (1,2 %), достигнув отметки в $734,588 млрд. Если рассматривать результаты за 11 месяцев 2025 года, то прирост составил $125,520 млрд, или 20,6 %.

Напомним, на 1 декабря объем международных резервов России достиг $734,5 млрд. Это на 1,21%, или на $8,7 млрд, больше, чем показатель на начало ноября того же года. Для сравнения: на аналогичную дату годом ранее — 1 декабря 2024 года — резервы составляли $616,4 млрд.

Рената Валеева