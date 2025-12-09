ЦБ РФ продал китайскую валюту на сумму 14,4 млрд рублей

Регулятор осуществил продажу юаней с расчетами 8 декабря 2025 года

Фото: Рената Валеева

Центральный банк Российской Федерации сообщил о продаже иностранной валюты на общую сумму 14,4 млрд рублей. Операция была проведена в валютной секции Московской биржи 8 декабря 2025 года в торговом инструменте «китайский юань — рубль» с условием расчета «завтра», пишет «Интерфакс».

Это стало частью регулярного цикла мероприятий Банка России, начатого с 9 января 2025 года, направленного на реализацию операции бюджетного правила на российском валютном рынке. Ежедневный объем сделок регулируется корректировкой объявляемого Министерством финансов ежемесячного объема продаж, установленного на уровне 8,86 млрд рублей ежедневно.

Данные изменения направлены на поддержание стабильности финансовой системы и соблюдение макроэкономической дисциплины в условиях изменений международной обстановки и курса национальной валюты.

Ранее «Реальное время» писало, что юань ослабил свои позиции относительно рубля.



Ариана Ранцева