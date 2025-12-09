Набережные Челны вошли в тройку лидеров по росту стоимости аренды жилья

В России цены на аренду жилья стабилизировались в 2025 году

Аналитическое подразделение цифровой платформы недвижимости «Циан» опубликовало отчет о состоянии российского рынка долгосрочной аренды жилья за 2025 год. Согласно исследованию, несмотря на небольшую разницу в максимальных ставках (+3% для однокомнатных и +1% для двухкомнатных квартир относительно прошлого года), стоимость аренды фактически осталась на прежнем уровне благодаря влиянию инфляции. Это стало первым случаем за несколько лет, когда динамика изменения стоимости аренды значительно отличалась от динамики цен покупки недвижимости, которые продолжали расти быстрее арендной платы.

Средняя ставка аренды однокомнатных квартир достигла своего пика в сентябре и оказалась выше уровня 2024 года всего в 27 из 40 исследуемых регионов, тогда как двухкомнатные квартиры показали увеличение стоимости лишь в 22 регионах. Наибольший прирост наблюдался в Севастополе, Новокузнецке и Рязани среди однокомнатных объектов и в Севастополе, Набережных Челнах и Перми — среди двухкомнатных.

В Казани арендная плата за однокомнатные и двухкомнатные квартиры снизилась на 2 и 7% соответственно.

За лето 2025 года арендные ставки повысились незначительно: средняя цена однокомнатных квартир выросла на 8%, двухкомнатных — на 9%, тогда как годом ранее аналогичные показатели составляли 16 и 13% соответственно. Причинами стали умеренный экономический рост, сокращение реальных доходов населения и большой объем предложения, создавший конкурентную среду на рынке аренды.

Осенью 2025 года активность на рынке аренды оставалась стабильной, хотя число запросов на просмотр квартир снизилось примерно на 5—10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это объясняется тем, что летом завершилась волна повышенного спроса, вызванная изменениями условий ипотеки, и рынок вернулся к нормальной динамике. Выбор квартир вырос на 70% относительно 2024 года, достигнув двукратного превышения объемов предложений в разгар сезона.

Комментируя ситуацию, аналитик «Циана» Елена Бобровская отметила: «Год прошел спокойно, цены практически не изменились, и аренда сохранила доступность. Ожидается, что в ближайшее время продолжится постепенное снижение ставок на 1,5% каждый месяц вплоть до весны следующего года».

Ариана Ранцева