Бельгия настаивает на резерве для защиты Euroclear от возможных ответных мер России

Резерв планируется сформировать за счет процентных доходов, которые получает депозитарий Euroclear от управления этими активами

Бельгия выступила с инициативой сформировать дополнительный денежный резерв для минимизации рисков, связанных с использованием замороженных российских активов. Согласно информации издания Politico, получившего доступ к соответствующему документу, резерв планируется сформировать за счет процентных доходов, которые получает депозитарий Euroclear от управления этими активами.

Цель создания резерва — обеспечить Euroclear финансовыми ресурсами для противодействия потенциальным ответным мерам со стороны России. Бельгийские власти предлагают внести соответствующие поправки в документ Еврокомиссии, регламентирующий порядок использования российских активов. Эта мера должна дополнить уже существующие гарантии, требуемые Брюсселем. В Бельгии выражают опасения, что Россия может предъявить Euroclear требования о возврате активов, которые Евросоюз намерен направить на финансирование Украины.



Еврокомиссия планирует вынести на обсуждение вопрос о распоряжении €210 млрд российских активов на саммите ЕС, который состоится 18–19 декабря. Ранее сообщалось, что в ЕК будут убеждать Бельгию согласиться на использование российских активов.



Наталья Жирнова