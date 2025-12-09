ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, с 10 декабря
Доллар подешевел на 0,46 рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 10 декабря. Основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.
Доллар подешевел на 0,46 рубля, евро — на 0,26 рубля, а юань подорожал на 0,005 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 76,81 рубля;
- евро — 89,43 рубля;
- юань — 10,83 рубля.
