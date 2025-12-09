Новости экономики

21:59 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, с 10 декабря

18:16, 09.12.2025

Доллар подешевел на 0,46 рубля

ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, с 10 декабря
Фото: Татьяна Демина

ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 10 декабря. Основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.

Доллар подешевел на 0,46 рубля, евро — на 0,26 рубля, а юань подорожал на 0,005 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 76,81 рубля;
  • евро — 89,43 рубля;
  • юань — 10,83 рубля.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть600.7
  • Нижнекамскнефтехим81.25
  • Казаньоргсинтез66.7
  • КАМАЗ84.7
  • Нижнекамскшина37.05
  • Таттелеком0.617