Лучших инвесторов в экономику Татарстана назовут 19 декабря

В этот день назовут обладателя почетного титула «Инвестор года в Республике Татарстан»

Фото: Артем Дергунов

Глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина проведет предновогоднее заседание Клуба инвесторов 19 декабря. Сообщение об этом сегодня появилось на сайте АИР. В этот день будут подведены итоги 2025 года, а также пройдет обсуждение стратегии развития инвестиционных проектов республики на будущий год. Обычно на мероприятие приезжает Рустам Минниханов.

По традиции в торжественной обстановке назовут «Инвестора года в Республике Татарстан».

— Татарстан всегда был и остается надежным партнером для инвесторов, а члены клуба получают всестороннюю поддержку. В том числе возможность участвовать в неформальных заседаниях с руководством республики. Прямой диалог с властью — это беспрецедентная практика, которая позволяет в режиме реального времени улучшить инвестиционный климат в Татарстане и сделать его максимально привлекательным, — приводится цитата руководителя АИР.

По итогам 2024-го почетного титула инвестора года удостоилась турецкая компания ООО «Хаят Кимья». В ноябре прошлого года компания запустила новую автоматизированную линию по выпуску бумажных салфеток в ОЭЗ «Алабуга», инвестиции составили 31 млн рублей.

Луиза Игнатьева