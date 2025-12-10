Ущерб от дропперов за четыре месяца сократился на 18%

Среди факторов для снижения — введение «уголовки» для дропперов и ограничения на переводы для клиентов из «черного списка» ЦБ

Фото: Реальное время

За период с июля по октябрь текущего года ущерб от действий дропперов составил 61,6 млрд рублей, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в МВД в беседе с газетой «Известия».

Ведомство также зафиксировало снижение числа зарегистрированных преступлений за десять месяцев 2025 года: количество краж уменьшилось на 21,8%, а случаев мошенничества — на 7,4%. Специалисты связывают улучшение показателей с рядом принятых мер. В частности, была введена уголовная ответственность для дропперов, введены ограничения на переводы для клиентов из «черного списка» Центробанка, а с 1 сентября начала действовать обязательная маркировка бизнес‑звонков.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

При этом эксперты отмечают, что средний ущерб от действий мошенников продолжает расти. Злоумышленники все чаще выбирают в качестве жертв состоятельных граждан и применяют более изощренные схемы вывода денежных средств. По прогнозам аналитиков, в 2026 году ущерб от отдельных мошеннических схем может увеличиться на 15–20%.

Напомним, что за три года татарстанцы потеряли из-за финансовых пирамид более 4 млрд рублей. Подробнее об этом — в материале.

Наталья Жирнова