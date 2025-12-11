Главбух и заместитель сметчика вошли в тройку самых оплачиваемых вакансий Казани

Самые высокие зарплаты жители Казани могут получать в сфере ИТ, финансов, строительства и медицины

Фото: Динар Фатыхов

SuperJob проанализировал самые высокооплачиваемые вакансии в Казани. Наиболее высокую заработную плату предлагают специалистам в области управления проектами и финансов.

Согласно свежим данным, самая высокая зарплата ожидает руководителя проекта одной из крупных телекоммуникационных компаний региона — от 234 тысяч рублей, плюс премии и бонусы. Второе место заняла вакансия главного бухгалтера, претенденту предлагается оклад от 200 тысяч рублей и медицинская страховка. Замыкает тройку лидеров должность заместителя начальника сметного отдела, где соискателю предложат такую же сумму, но дополнительно потребуется опыт работы минимум три года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме управленческих должностей, достойные доходы зафиксированы в сферах строительства и автосервиса. Так, работа слесарем по агрегатному ремонту автомобилей обеспечивает ежемесячный доход от 200 тысяч рублей. Среди других востребованных позиций в рейтинге оказалась вакансия менеджера по работе с ключевыми клиентами, предлагаемый заработок начинается от 123 тысяч рублей.

Топ-вакансии Казани охватывают разнообразные отрасли экономики: кроме традиционных направлений, таких как IT и финансы, лидируют строительные профессии, промышленники, специалисты здравоохранения, логистики и даже сотрудники автосервисов.

Ариана Ранцева