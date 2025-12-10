Эксперт назвал три ключевых шага до конца года для повышения финансовой эффективности в 2026 году

Также он выделил несколько направлений, которые могут показать положительную динамику в следующем году

Конец календарного года — оптимальное время для структурной работы с инвестиционным портфелем, позволяющей заложить основу для достижения финансовых целей в новом году. Об этом заявил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Он выделил три полезных действия, которые стоит выполнить до 31 декабря:

Максимизировать выгоду от ИИС. Пополнение или открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) до конца года позволяет инвестору уже в начале 2026 года получить налоговый вычет. Это повышает общую доходность стратегии и является эффективным инструментом налогового планирования. Провести аудит брокерского счета. Годовая ревизия портфеля включает анализ доходности активов, оценку налоговых обязательств (НДФЛ с реализованной прибыли) и фиксацию убытков для их переноса на будущие периоды. Это помогает оптимизировать налоговую нагрузку. Определить инвестиционную стратегию на 2026 год. Ее формирование зависит от личных финансовых целей, горизонта инвестирования и отношения к риску. Четкий план дисциплинирует и позволяет принимать взвешенные решения, а не действовать на эмоциях.

Стратег ВТБ Мои Инвестиции также выделил несколько направлений, которые могут показать положительную динамику в следующем году:

Долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ). Ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России создает потенциал для роста котировок долгосрочных гособлигаций.

Квазивалютные облигации. Эти бумаги, номинированные в иностранной валюте, но с выплатами в рублях. Они могут выступить в роли защитного актива на случай повышенной волатильности на валютном рынке.

Акции компаний-экспортеров. Акции ряда сырьевых и экспортно ориентированных компаний имеют потенциал роста как за счет возможного ослабления рубля, так и в связи с ожидаемым восстановлением фондового рынка.

— Декабрь — это не только время подведения итогов, но и лучший момент для старта в новом финансовом году с обновленным и оптимизированным портфелем. Своевременное пополнение ИИС, ревизия активов и четкий план — это три кита, на которых строится успешная инвестиционная стратегия частного лица, — прокомментировал Станислав Клещев.