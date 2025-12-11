США предлагает реинтегрировать Россию в мировую экономику

Соответствующий план Штаты направили Европе

Администрация президента США представила Европе серию предложений по урегулированию кризиса на Украине и интеграции России обратно в международную экономику. Согласно источникам газеты The Wall Street Journal, эти планы предусматривают шаги по возврату российских энергоресурсов на рынки Европы и привлечение американских компаний к инвестициям в российские отрасли, включая добычу полезных ископаемых и освоение арктического шельфа.

Документы предполагают использование примерно $200 млрд замороженных российских активов для финансирования инфраструктурных проектов на территории Украины, включая строительство масштабного дата-центра с энергообеспечением от Запорожской атомной станции. Одновременно рассматриваются варианты постепенной отмены антироссийских санкций и восстановления сотрудничества между Москвой и западными странами.

Ранее сообщалось, что ЕС и G7 готовят запрет на перевозку российской нефти по морю.

Наталья Жирнова