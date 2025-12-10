Ключевая ставка может дойти до 12% к концу следующего года

Рост российского ВВП прогнозируется на уровне 1%, инфляцию ждут ниже целевой

Глава Сбербанка Герман Греф озвучил прогноз относительно экономического роста и изменения ключевой ставки в следующем году. По его словам, ожидается рост ВВП России на уровне около 1% в течение 2026 года. Одновременно инфляция снизится до целевых значений Центрального банка. Об этом сообщает ТАСС.

Одним из ключевых моментов выступления Грефа стал комментарий о динамике ключевой ставки. Как отметил топ-менеджер, регулятор постепенно начнет снижать ставку, стремясь поддержать экономическое развитие. К концу 2026 года уровень ключевой ставки может достигнуть отметки в 12%.

Заседание Совета директоров Банка России запланировано на 19 декабря 2025 года. Именно тогда будут приняты решения относительно дальнейшего курса монетарной политики государства.

Ариана Ранцева