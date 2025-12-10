Новости экономики

Ключевая ставка может дойти до 12% к концу следующего года

12:05, 10.12.2025

Рост российского ВВП прогнозируется на уровне 1%, инфляцию ждут ниже целевой

Фото: предоставлено пресс-службой «Сбер»

Глава Сбербанка Герман Греф озвучил прогноз относительно экономического роста и изменения ключевой ставки в следующем году. По его словам, ожидается рост ВВП России на уровне около 1% в течение 2026 года. Одновременно инфляция снизится до целевых значений Центрального банка. Об этом сообщает ТАСС.

Одним из ключевых моментов выступления Грефа стал комментарий о динамике ключевой ставки. Как отметил топ-менеджер, регулятор постепенно начнет снижать ставку, стремясь поддержать экономическое развитие. К концу 2026 года уровень ключевой ставки может достигнуть отметки в 12%.

Jakub Żerdzicki на Unsplash

Заседание Совета директоров Банка России запланировано на 19 декабря 2025 года. Именно тогда будут приняты решения относительно дальнейшего курса монетарной политики государства.

Ранее ВТБ заявлял, что рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть.

Ариана Ранцева

