Банк России готов оспаривать использование замороженных активов в международных судах

09:49, 12.12.2025

По сообщению регулятора, действия будут предприниматься во всех доступных юридических инстанциях

Фото: Дарья Пинегина

Банк России намерен активно отстаивать свои права в случае любого несогласованного использования его замороженных за рубежом активов. Как сообщила пресс‑служба регулятора, действия будут предприниматься во всех доступных юридических инстанциях — включая национальные суды, судебные органы иностранных государств, международные организации и арбитражи.

Заявление сделано в ответ на планы Еврокомиссии по распоряжению активами ЦБ. В сообщении Банка России подчеркивается, что издание и реализация нормативных актов, анонсированных на официальном сайте ЕК, повлекут безусловное оспаривание любых действий, связанных с использованием российских активов. Регулятор намерен добиваться исполнения судебных решений на территории государств‑членов ООН.

Ранее Еврокомиссия объявила о намерении направить €210 млрд, полученных от экспроприации российских активов, на финансирование Украины в 2026–2027 годах. Средства планируется выделить в рамках так называемой схемы «репарационного кредита». Напомним, что Бельгия настаивает на резерве для защиты Euroclear от возможных ответных мер России.

Наталья Жирнова

ЭкономикаБанки

