Карты «Мир» продолжат работать на постоянной основе

О таком решении сообщила Национальная система платежных карт

Фото: Михаил Захаров

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила о решении сохранить постоянную работоспособность карт платежной системы «Мир». Соответствующее решение было принято советом участников и пользователей платежного рынка при организации, сообщает РБК.

Как пояснил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин, продление функционала карт носит исключительно сервисный характер. Эта мера направлена на повышение удобства для граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру. При этом в компании анонсировали планы по оптимизации работы системы: к 2028 году планируется сократить долю транзакций в отложенных и офлайн‑режимах (включая оплату на борту самолета и в общественном транспорте) до 2,5%. Такие операции представляют сложность для банков, поскольку не позволяют оперативно проверять их легитимность.

Напомним, что практика продления срока действия карт «Мир» впервые была внедрена в период пандемии COVID‑19 как временная мера поддержки.

Наталья Жирнова