Росфинмониторинг сможет напрямую получать данные от оператора карт «Мир»

Это связано с антиотмывочным законом 115-ФЗ

Фото: Артем Дергунов

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит возможность напрямую и безвозмездно получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) о карточных операциях, а также транзакциях через Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код. С соответствующими поправками в антиотмывочный закон 115-ФЗ, принятыми Госдумой во втором и третьем чтениях, ожидается улучшение в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщают «Ведомости».

Эти изменения были предложены правительством в мае 2025 года. В пояснительной записке указано, что нововведения необходимы для дополнения информации о переводах средств, которые осуществляются через СБП и национальную платежную систему «Мир». Ускоренный доступ к сведениям поможет Росфинмониторингу более эффективно проводить финансовые проверки и снизит нагрузку на кредитные организации за счет уменьшения числа запросов.

По словам Романа Прохорова, председателя ассоциации «Финансовые инновации», прямое взаимодействие с НСПК значительно повысит оперативность получения данных о платежах, что особенно важно для мгновенных переводов.

Рената Валеева