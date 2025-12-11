Объем кредитов россиян вырос на 335 миллиардов рублей

Причинами стали снятие ограничений и желание воспользоваться льготной ипотекой

Фото: Динар Фатыхов

Объем выданных россиянам кредитов в октябре текущего года резко возрос на 335 млрд рублей, увеличившись до отметки в 38,3 трлн рублей. Эти цифры являются максимальными показателями за весь 2025 год и демонстрируют существенный скачок кредитной активности населения, несмотря на высокие ставки Центробанка, пишут «Известия».

Среди факторов, повлиявших на этот феномен, эксперты выделяют следующие:

Несмотря на высокую ключевую ставку Центробанка, граждане проявили повышенную заинтересованность в заемных средствах благодаря небольшому снижению кредитных ставок банками и ожиданию смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Дополнительным фактором стала отмена повышенной страховой премии для некоторых видов высокорискованных кредитов с начала осени 2025 года. Из общей суммы прироста октября порядка 289 млрд рублей пришлось именно на ипотечные кредиты, преимущественно семейную программу субсидирования, которую правительство планирует ограничить условиями повторной подачи заявок.

Ариана Ранцева