В ФНС России разделили опасения по поводу ухода частных водителей в тень

Представители ФНС РФ приняли участие в заседании круглого стола, посвященного закону о локализации такси

Фото: Анастасия Фартыгина

Самозанятые заплатили миллиарды рублей в бюджеты регионов. Об этом сообщил глава межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №7 ФНС РФ Алексей Катяев во время выступления на круглом столе в Госдуме.

Текущие поступления налогов от самозанятых водителей такси (относительно 2023 года) выросли более чем в 5 раз в результате активного обеления рынка. Причем эти средства зачисляются в бюджеты регионов и имеют для них большое значение, указал Алексей Катяев.

Также ранее представители компании «Яндекс.Такси» сообщали «Ведомостям», что сервис «Яндекс.Такси» намерен перечислить 30 млрд рублей налогов за самозанятых водителей в Федеральную налоговую службу (ФНС) до конца 2025 года.

В Госдуме сегодня вернулись к обсуждению нашумевшего закона о локализации такси. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года. На заседании круглого стола обсуждались вопросы законодательного обеспечения интересов самозанятых водителей такси.

В ФНС России разделяют опасения по поводу ухода частных водителей в тень. В рамках проекта «Обеление отрасли такси в налоговой сфере» Алексей Катяев побывал почти в 40 регионах, пообщался непосредственно и с водителями, и с представителями парков. Представитель ФНС России выразил опасения, что водители не хотят платить налоги, так как не могут быть полностью прозрачными для государства ввиду невозможности полного выполнения требований транспортного законодательства.

Луиза Игнатьева